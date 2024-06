Las licencias no profesionales (B y C) tienen una duración de 6 años en Chile. Conoce si es posible que te reduzcan el plazo.

Una curiosa situación vivió la abogada e influencer Helhue Sukni, quien experimentó la reducción de la vigencia de su licencia de conducir en la municipalidad de Lo Barnechea tras informar que padece una enfermedad crónica.

¿Me pueden reducir la licencia de conducir? Por estas razones se acorta el plazo de renovación

En conversación con La Tercera, Sukni comentó que pasó el examen práctico sin mayores inconvenientes; sin embargo, el problema surgió después con el examen de salud debido a que tiene una hipertensión.

“El médico me dijo que la licencia de conducir dura seis años, pero que me la reducía a tres. Quedé impactada porque el examen de la tijera (psicotécnico) y el de los frenos los pasé súper rápido, la vista estaba súper bien también. Pasé esas pruebas al tiro. Es la primera vez que me reducen la licencia“, señaló la abogada.

En relación con su hipertensión, Helhue Sukni confesó que la tiene desde 2013, es hereditaria y que la tiene controlada: “Tomo los medicamentos siempre, la tengo súper controlada con mi cardiólogo y mi neurólogo que me atienden en la Clínica Alemana. La verdad es que lo encuentro insólito“, comentó.

La respuesta de la municipalidad de Lo Barnechea

Desde la municipalidad y tal como consignó el citado medio, afirmaron que desde junio de 2020 “existe un instructivo técnico del Ministerio de Transporte que señala que hay más de 30 patologías de salud con indicaciones especiales para entregar el documento, como la hipertensión , diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neumológicas, trastornos psiquiátricos, o visuales, entre otros“.

El documento detalla que aquellas personas que postulan a una licencia clase B con hipertensión arterial no controlada no pueden recibir una licencia de conducir. En cambio, si una persona está en tratamiento y controlada (como en el caso de Helhue Sukni), sí se le puede otorgar, pero con la restricción de control a los tres años.

Desde el municipio respondieron que además estas personas “deben tener un seguimiento anticipado para garantizar continuidad en controles médicos y evitar descompensaciones multisistémicas que puedan terminar en incidentes propios o a terceros“.