Desde las 8:00 de la mañana Chile vivirá un nuevo proceso de elecciones este domingo, jornada que no es para todos, ya que se viven las primarias.

¿Qué son las primarias? En esta oportunidad son elecciones tanto para alcaldes como gobernadores regionales, donde se definirá el representante del pacto o partido político que decidió ir a estas elecciones no obligatorias.

Los ganadores competirán en las municipales de octubre que sí se realizarán en todas las comunas. Esto a diferencia de las primarias, ya que solo en algunas comunas o sectores hay elecciones.

Por lo mismo, cae la pregunta de si en las comunas y regiones en que hay primarias, es obligatorio o voluntario el voto.

¿Son obligatorias las primarias en Chile?

No, las elecciones primarias de este domingo 9 de junio no son obligatorias. Son de carácter voluntario para quienes deseen participar, claro que solo en las comunas donde hay elecciones.

¿Qué pasa si me toca votar y no lo hago?

En caso de que en la comuna donde estás inscrito hay primarias y te toca votar, en caso de hacerlo no te ocurrirá nada.

En otras elecciones, específicamente las obligatorias, existen multas por no votar y hay que excusarse si no lo haces. Pero como estas primarias son voluntarias, no hay ninguna penalización y puedes no votar si así lo deseas.

Claro que se teme una baja participación, tanto porque hay primarias en pocos lugares y sobre todo porque no son obligatorias.

¿En qué comunas y regiones hay primarias?

Además de las comunas por todo Chile, hay dos regiones que tienen primarias por gobernador. Eso significa que todos los de la región pueden votar, independiente si en su comuna no hay primarias de alcaldes.

Revisa en qué comunas y regiones hay primarias:

Primarias de Gobernador

Región de Coquimbo

Región de Aysén

Primarias de alcaldes

Región de Antofagasta

Antofagasta

Región de Atacama

Tierra Amarilla

Región de Coquimbo

Combarbalá

La Higuera

La Serena

Vicuña

Región de Valparaíso

Cartagena

Concón

Limache

Nogales

Puchuncaví

Quilpué

Valparaíso

Región Metropolitana

Buin

Calera de Tango

Independencia

Isla de Maipo

La Florida

La Granja

Lo Barnechea

Paine

Peñalolén

Providencia

Puente Alto

Región de O’Higgins

Machalí

Nancagua

Olivar

Paredones

Rancagua

San Fernando

Santa Cruz

Región de Maule

Curepto

Linares

Talca

Región de Ñuble

Coihueco

Portezuelo

Región de Bío Bío

Concepción

Lota

Lebu

Mulchén

Penco

San Pedro de la Paz

Talcahuano

Región de Araucanía

Carahue

Curacautín

Freire

Lautaro

Pitrufquén

Pucón

Purén

Saavedra

Región de Los Ríos

Futrono

Lanco

Mariquina

Paillaco

Panguipulli

Región de Los Lagos

San Pablo

Región de Aysén

Guaitecas

Aysén

Región de Magallanes