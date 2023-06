Este martes el Presidente de la República Gabriel Boric firmó el proyecto de ley que establece un aporte extraordinario para el Bono Invierno, pasando de un total de $74.767 que ya se entregaron en mayo, a más de 134 mil pesos que se esperan complementar en junio.

Esto tras el anuncio del mandatario en la Cuenta Pública 2023, donde anunció un complemento para cerca de 1,6 millones de personas.

¿Es duplicado? Este es el monto exacto que recibirás con el nuevo pago del Bono Invierno

Recordemos que la totalidad del Bono Invierno de este 2023 será de $134.767, no obstante, como se dijo anteriormente la que vendría siendo la “primera cuota” de $74.767 fue entregada en el mes de mayo, mientras que la segunda cuota del bono invierno –la cual aún no se aprueba y no tiene fecha de entrega por el momento– pretende ser de $60.000.

¿Quiénes serán beneficiarios de la segunda cuota del Bono Invierno?

Serán beneficiarios de este aumento extra las personas que cumplen los siguientes requisitos:

Personas pensionadas del IPS, de ISL, Dipreca, Capredena y de las Mutualidades de empleadores. Estas personas recibirán el bono siempre que tengan una pensión inferior o igual a $201.677.

Personas pensionadas de AFP que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Personas pensionadas de AFP o compañías de seguros que adicionalmente se encuentren percibiendo Aporte Previsional Solidario de Vejez, y cuyas pensiones previsionales sean inferiores o iguales a $201.677 (sin considerar el monto del Aporte Previsional Solidario en ese cálculo).

Todas las personas beneficiarias de la PGU que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional.