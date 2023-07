En febrero del año 2022 comenzó a regir la Ley de Plásticos de un solo uso en Chile. Con ello, se estableció la prohibición de que en el comercio se entreguen utensilios plásticos y plumavit de una sola utilización, además de una serie de medidas cuyo objetivo es disminuir la contaminación de estos materiales.

La ley además estableció un plazo de tres años para ir implementando medidas de forma gradual. El primero de estos cambios se aplicará desde agosto de 2023, el que afectará directamente a almacenes o tiendas de convivencia.

¿Cuál es la nueva medida de la Ley de Plásticos que se aplica desde agosto?

A partir de agosto de 2023, los almacenes o tiendas de convivencia están obligados a vender bebidas en formato retornable y a recibir esos envases de las personas.

Esta medida ya se estaba aplicando anteriormente para los supermercados, pero ahora también los negocios más pequeños deberán comercializar exclusivamente bebidas en formato retornable.

Esto se suma a la prohibición de entrega de poliestireno expandido (plumavit), así como las bombillas, revolvedores, cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas) y palillos.

Los futuros cambios que se vienen con la Ley de Plásticos para 2024

La Ley de Plásticos establece también que desde agosto de 2024 ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo quedará prohibido al interior del establecimiento el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable.

Algo que también aplicará para los servicios de delivery, ya que desde 2024 estos solo podrán usar envases de plástico y utensilios que se encuentren certificados. Es decir, los que estén fabricados a partir de recursos renovables y que puedan ser compostados.

De esta manera, todas las botellas plásticas desechables de bebidas que se comercialicen en Chile tendrán que ser elaboradas con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en Chile.

Las sanciones a las que se exponen los comercios que no respeten la Ley de Plásticos

En el caso de que los comercios como supermercados o almacenes no respeten las normas establecidas en la ley, arriesgan multas que van desde 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir entre los $63.199 a $1.264.000, tomando el valor de esa unidad a agosto de 2023.