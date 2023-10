Este domingo 22 de octubre se realizan las elecciones presidenciales en Argentina. El candidato que resulte electo se convertirá en el nuevo presidente de Argentina y sucederá al actual mandatario, Alberto Fernández.

Los centros de votación funcionarán desde las 8:00 horas a las 18:00 horas y pronto se conocerán los resultados de este importante proceso electoral.

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones en argentina?

Se estima que los primeros resultados podrían conocerse entre las 22:00 horas y las 22:30 horas de este domingo.

“Nos imaginamos que vamos a dar los resultados en un horario similar al que lo dimos en las PASO. Más o menos a las diez y media de la noche”, dijo el director de la Dirección Nacional Electoral de Argentina, Marcos Schiavi.

¿Dónde se vota?

Los argentinos pueden consultar en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral dónde les toca votar. Para ello, deben ingresar a padron.gob.ar

Una vez dentro, tienen que escribir su número de documento, sin puntos ni letras.

Luego tienen que seleccionar su género y distrito, e ingresar el texto de la imagen en la sección “Verificador”.

Finalmente, deben hacer clic en “Consultar” para revisar todos sus datos para estas elecciones.

¿Cuáles son los candidatos?

¿Habrá segunda vuelta?

Habrá segunda vuelta el 19 de noviembre si ningún candidato alcanza el 45% de los votos o más de 10 puntos de diferencia si supera el 40%.

¿Pueden votar los argentinos en Chile?

Sí, los argentinos que residen en Chile pueden votar en la representación diplomática o consular correspondiente a su domicilio. El sitio oficial es chile.embajada.gob.ar

Consulados argentinos en Chile:

Antofagasta – Blanco Encalada Nº 1933

– Blanco Encalada Nº 1933 Valparaíso – Blanco 625, Piso 5, Oficina 53

– Blanco 625, Piso 5, Oficina 53 Concepción – Cochrane 635, Oficina 405, Edificio Centro Plaza, Concepción

– Cochrane 635, Oficina 405, Edificio Centro Plaza, Concepción Puerto Montt – Pedro Montt Nº 160 Piso 6, Oficina 50 B. Puerto Montt

– Pedro Montt Nº 160 Piso 6, Oficina 50 B. Puerto Montt Punta Arenas – 21 de Mayo N 1878, Punta Arenas

– 21 de Mayo N 1878, Punta Arenas Santiago – Vicuña Mackenna 41, Santiago

Es importante mencionar que los electores deben haber cambiado su domicilio al exterior en su DNI hasta el 25 de abril.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones en Argentina?

Pueden votar personas desde los 16 años si el votante es argentino nativo y desde los 18 años si el votante es argentino naturalizado.

¿El voto es obligatorio?

Sí, el voto es obligatorio y quien no cumpla con su deber enfrentará una multa.

Aunque, para las personas mayores de 70 años y aquellas que tienen entre 16 y 17 años, no existe sanción en caso de que no deseen votar.

¿Qué se debe llevar para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

Un dato importante es que no se podrá votar con DNI digital.

¿Cuándo asume el presidente electo?

El presidente que sea electo en estas elecciones asumirá su mandato a partir del 10 de diciembre de 2023 , por cuatro años, hasta el 10 de diciembre de 2027.

No solo se elige presidente y vicepresidente

En las elecciones en Argentina no solo se votará por presidente y vicepresidente, sino que además se renovarán 130 diputados y 24 senadores.