Elecciones 2024: ¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en Chile?

Este 26 y 27 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2024, jornada de votaciones de carácter obligatorio y que acarrea sanciones en el caso de no haber sufragado. Y si bien la sanción en este caso alcanza solamente los 33 mil pesos, hay una sanción aún mayor para quienes no la paguen.

La multa por no ir a votar este 2024 tiene un valor único de 0,5 UTM, es decir, cerca de $33.280 al día de hoy y, por tanto, no es tan alta como en otras votaciones, donde la multa alcanzaba los $200.000.

Pero ¿Qué pasa si no se paga la multa por no votar? Fue el Presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, quien señaló en 2023 que las personas multadas que no paguen la multa y que tampoco se justifiquen con las excusas permitidas se declararán “en rebeldía (…) ahí puede el juez de policía local aplicarle la reclusión nocturna ”.

De todas formas, el presidente de la entidad señaló en aquella oportunidad que “no tenemos antecedentes de alguien que esté en prisión preventiva con esto”.

¿Cuáles son las excusas permitidas para no votar?

Actualmente, son cinco las excusas permitidas para este proceso de votación, estas son:

Encontrarse a más de 200 kmdel domicilio electoral.

Estar enfermo.

Encontrarse fuera del territorio nacional.

Haber desempeñado las funciones que establece la ley N. ª 18.700 para que la votación se lleve a cabo.

Haber sido afectado por otro impedimento grave.