Hace un par de semanas el reconocido empresario chileno, Iván Martínez, causó furor en las redes sociales tras anunciar un importante concurso llamado Esto es suerte. En este se iban a entregar 10 millones de pesos a quien tuviera una idea emprendedora.

Justamente este jueves, el dueño de Funerarias Martínez realizó la charla Formando Emprendedores, instancia en la que entregó la importante suma de dinero a un emprendedor.

¿Quién ganó los 10 millones de pesos del concurso de Iván Martínez?

El ganador de los 10 millones de pesos que entregó el concurso Esto es suerte del empresario Iván Martínez fue un emprendedor de La Serena llamado Felipe Reyes .

Este es un microempresario del rubro de la comida rápida, quien tuvo la fortuna de salir sorteado luego que la primera ganadora no contestó el llamado.

El concurso tuvo la presencia de la notaria pública Evelyn Sánchez, miembro de la 44 notaría de Santiago, por lo que certificó la transparencia de todo el proceso. Además Martínez le entregará al ganador una asesoría comercial de dos meses.

La charla que protagonizó Iván Martínez

La charla Formando emprendedores se realizó en uno de los salones principales del Hotel Novotel de Providencia. En este llegaron más de 200 personas que vieron al empresario Iván Martínez dar inicio al conversatorio a las 18:30 horas.

En la jornada, el empresario abordó varios temas como el concepto de la “suerte” dentro del trabajo de los emprendedores. “La suerte se va construyendo a medida que vamos trabajando”, comentó. “Cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo”, citó Martínez al golfista Gary Player.

Asimismo, el dueño de la funeraria explicó que la base del éxito en gran parte se debe a la preocupación por las cosas que hacemos. “El éxito de los negocios es hacer las cosas con cariño. Ese es el ingrediente número uno”, afirmó.

¿Quién es Iván Martínez?

Iván Martínez es un joven empresario que en el último tiempo ha destacado por su estilo cercano y con sentido de filantropía. Actualmente es dueño y fundador de la cadena de funerarias que llevan su nombre y desde este año forma parte del directorio del cementerio Valle Unido de Quilicura.

Su primer negocio lo inició en una pequeña funeraria ubicada en la comuna de Puente Alto. “Comencé con 2 millones de pesos luego de vender mi auto. Lo compré en un millón y la semana lo vendí en 2… con eso partí. Me vino la necesidad de ir a buscar a mis clientes y me fui a parar afuera del Hospital Sótero del Río. Fui lo que llaman ‘buitre’ y no era algo agradable, pero tenía que ser perseverante y enfocado en lo que quería”, relató.

Luego 20 años se ha posicionado como un empresario muy exitoso e incluso tuvo una aparición en la televisión abierta. Martínez fue invitado a participar del programa Ellos la Hicieron de Canal 13, un espacio de ayuda y asesoría a jóvenes emprendedores que conducían Francisco Saavedra y Aldo Schiappacasse.