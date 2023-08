Ya se dictó la sentencia definitiva de la investigación por la muerte del Expresidente Eduardo Frei Montalva, ocurrida el 25 enero de 1982, en la Clínica Santa María. Cabe recordar que las circunstancias que rodearon su fallecimiento implicaron un posible asesinato en lugar de una muerte natural.

Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no existen antecedentes que permitan probar homicidio y eventuales maniobras para ocultar su envenenamiento, como se postulaba. El hijo de Frei Montalva y también Expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lamentó el veredicto y reveló nuevos detalles sobre la muerte de su padre.

¿Qué dijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre la muerte de su padre?

“Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la más profunda convicción de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural”, expresó a través de un comunicado”, declaró Eduardo Frei Ruiz-Tagle en un comunicado.

En sus propias palabras, “el paso del tiempo, casi 40 años, y el ocultamiento de información (…) pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte”.

Frei asegura que el fallo “adolece de graves errores”, entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. “Este nunca contó con la autorización ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insinúa el fallo. Tampoco fue de conocimiento público, sino que salió a la luz a raíz de la investigación que iniciamos como familia”, remarcó.

“Seguiré honrando la memoria de mi padre como siempre lo he hecho, recordando su imborrable legado, admirando su valentía y su incansable lucha por recuperar la democracia”, concluyó Frei en el comunicado.