Detienen a dos mujeres por no votar en las elecciones: Anuncian más órdenes de arresto

Esta semana dos mujeres fueron detenidas en la ciudad de San Pedro, Región del Biobío, por no haber cumplido su deber cívico en diferentes votaciones. Una no acudió a votar en una elección obligatoria y la otra no cumplió su rol como vocal de mesa.

Ante ello, el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz emitió la orden de detención para estas mujeres al no haber pagado la multa que se les aplicó por no haber cumplido con la Ley 18.700.

Por no ir a votar: El caso de la primera mujer detenida

El primero de los casos fue revelado por Biobío este martes 7 de noviembre, cuando Carabineros de la subcomisaría de órdenes judiciales de Concepción detuvo a una mujer por no haber ido a votar en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023.

Estas votaciones eran obligatorias y según reveló la policía, se detuvo a la mujer por “no presentarse a votar y tampoco acercarse a Carabineros o a tribunales a presentar las excusas correspondientes”. La mujer alegó no tener dinero para pagar la multa y pasó al Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz.

Mujer pasó la noche en la comisaria por no ser vocal de mesa

También, Biobío reveló que ese mismo martes una joven de 28 años llamada Romina fue detenida en su casa. La mujer había sido designada como vocal de mesa para las elecciones presidenciales de segunda vuelta de diciembre de 2021.

Según contó ella, cuando fue citada para pagar la multa en el tribunal, justificó su inasistencia por un problema médico de uno de sus hijos menores. Ante ello, pensó que ya había zafado de la sanción.

Sin embargo, el tribunal solo le bajó la multa de 5 UTM, a 2,5. Debido a ello, por no pagar, la mujer pasó toda la noche en el calabazo.

Se esperan nuevas detenciones por no haber sido vocal de mesa y no votar

El juez de policía local de San Pedro de la Paz, Mauricio Ortiz, comentó que desde agosto se está solicitando a Carabineros la detención de personas que no hayan cumplido con su deber cívico en diferentes elecciones.

De hecho, sin entregar un número exacto, aseguró que se han emitido decenas de órdenes de detención. Esto específicamente para vocales de mesa designados en las elecciones presidenciales de diciembre del 2021.

Además, el mismo Servicio Electoral de Chile (Servel) denunció que 2.033.843 personas no fueron a votar al plebiscito Constitucional del pasado 4 de septiembre de 2022. Este también era obligatorio, por lo que podrían caer múltiples detenciones.

¿Me pueden meter preso por no ir a votar ni ser vocal?

Si no asistes a votar o no cumples tu rol como vocal de mesa en alguna elección, serás denunciado por el Servel y te citarán a declarar ante el Juzgado de Policía Local.

En esa instancia debes pagar la multa o puedes intentar bajarla. También puedes evitarla con alguna de las excusas aceptadas por ley que te mostramos en este ENLACE. Si recibes una multa y no la pagas, podrías ser detenido como ocurrió con estas mujeres.

En esta nueva instancia, si nuevamente te resistes a pagar la multa, el juez puede dictar el cumplimiento de un arresto nocturno. Este es correspondiente a cinco días por cada UTM adeudada.

Por lo tanto, sí podrías ir a la cárcel. Además, considerando que la multa por no ser vocal de mesa puede ser de hasta 8 UTM, podrías pasar hasta 40 días de reclusión nocturna. Para conocer más detalles de posibles sanciones ingresa AQUÍ.