Durante una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, la diputada Emilia Schneider (CS) encaró y sostuvo una tensa discusión con el parlamentario UDI, Sergio Bobadilla, situación que fue grabada y se hizo viral en redes sociales.

¿Qué fue lo que sucedió?

“Yo no payaseo ni me disfrazo de algo que no soy”, fue el comentario que realizó en Twitter el diputado Sergio Bobadilla , en el contexto de una serie de tweets entre el parlamentario y Emilia Schneider sobre las propuestas de sus respectivos sectores políticos luego de los abusos sexuales ocurridos en una escuela de Talcahuano.

Tras la discusión en Twitter, los parlamentarios se encontraron ayer martes en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, oportunidad que la diputada Emilia Schneider aprovechó para encarar a Bobadilla sobre su comentario.

“ Usted no es tan hombrecito . Todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara. Le dije a usted en su cara que estaba payaseando. Y si usted fuera hombrecito, me diría en la cara lo que me dijo por Twitter ¡Y dígamelo! Porque me tiene sin cuidado”, fue lo que dijo Schneider al parlamentario.

“Si usted fuera hombrecito, me lo diría en mi cara. No voy a polemizar ni hablar con usted en esta comisión. Como usted no es hombrecito, se le hace decirme las cosas a la cara”, agregó la diputada.

“ Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer y a mí no me interesa contestarle nada a usted. Pero quedó claro que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace”, sentenció.

Ante el emplazamiento, el diputado no logró dar una respuesta a Schneider.

Mira aquí el video de la discusión: