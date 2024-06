Hoy viernes 28 de junio se celebra y conmemora el Día del Orgullo LGBTI+, y Metro anunció una edición especial de su tarjeta Bip!, con la cual busca conmemorar un nuevo aniversario de este importante movimiento.

¿En qué estaciones de Metro puedo conseguir la tarjeta Bip! del Día del Orgullo?

La nueva tarjeta de Metro por el Día del Orgullo la puedes conseguir en las siguientes estaciones del tren subterráneo:

Salvador

Baquedano

Universidad Católica

Santa Lucía

Universidad de Chile

Los Héroes

Quinta Normal

Metro

Metro de Santiago y su aporte al Día del Orgullo

Desde Metro confirmaron que como tren subterráneo “instalamos el túnel de la diversidad en la estación Universidad de Chile de Línea 3 para acompañar a los usuarios y usuarias, y vestimos nuestro edificio corporativo con los mismos colores para recordarnos todos los días el valor de la diversidad”.

En ese sentido, confirmaron que recibieron el reconocimiento de “Mejores Lugares para Trabajar LGBTI+”, un importante aval que lo suma a las “70 organizaciones de nuestro país destacadas por sus esfuerzos en generar espacios laborales para talentos que forman parte de la comunidad LGBTI+”.

Dicha certificación fue entregada en el marco de la sexta edición de Equidad CL, que es un “índice corporativo pionero en Sudamérica que realiza Pride Connection junto a la Fundación Iguales y Human Rights Campaign (HRC), para medir las prácticas asociadas a la diversidad sexual y la inclusión“, según precisó Metro.

Metro de Santiago

¿Qué significan los colores de la bandera que representan el Día del Orgullo y sus siglas?

La bandera fue diseñada por Gilbert Baker en 1978, inspirado en la canción “Over The Rainbow”. Está compuesta, en sus orígenes, por ocho colores y cada uno de ellos asociado a algo en particular: el rojo, a la vida; el rosa, a la sexualidad; el amarillo, a la luz del sol; el naranja, a la salud; el verde, a la naturaleza; el azul, a la serenidad; el turquesa, al arte; y el violeta, al espíritu.