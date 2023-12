Los pensionados son un grupo muy importante de la población nacional y es en ese contexto que el Estado de Chile, a sabiendas de los gastos extras que se producen durante el mes de diciembre, les entregará a ellos un bono de Navidad, conocido oficialmente como “Aguinaldo de Navidad”.

Si deseas conocer cuánto dinero se entregará, a quienes, y cuándo se producirá el pago, sigue leyendo todos los detalles en RedGol.

¿Cuánto les pagan a los pensionados? Monto y requisitos del Bono Navidad 2023

Según la información entregada por ChileAtiende, el aguinaldo de Navidad 2023 se entregará junto a la respectiva pensión de diciembre a los beneficiarios correspondientes.

¿Cuándo pagarán tu pensión? Al no existir una fecha de pago general para todos, te invitamos a pinchar en el siguiente link de ChileAtiende, donde podrás conocer la fecha y forma de pago de tu pensión y de los otros beneficios del IPS, solamente con tu RUN.

¿Cuánto es el monto del Aguinaldo de Navidad 2023?

Este bono navideño entregará un monto fijo de $26.734 por pensionado , más una cantidad variable de $15.104 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre del año en curso.

Es decir, una persona que tenga dos cargas acreditadas al 30 de noviembre, recibirá un monto total de $56.942, de acuerdo al siguiente desglose:

$26.734 (Monto fijo) + $15.104 (Carga 1) + $15.104 (Carga 2) = $56.942.

Es importante señalar que este monto no se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados?

Según la información entregada por el Instituto de Previsión Social, este aguinaldo se entregará a quienes, al 30 de noviembre, registren alguna de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Además, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

Cada beneficiario solo tendrá derecho a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

En total, se espera que este beneficio llegue a más de 2 millones 943 mil personas.

¿Hay aguinaldo de Navidad para trabajadores?

En cuanto al pago del beneficio para trabajadores, este se divide en empleados públicos y del sector privado.

En el caso de los trabajadores del sector público, este está regulado bajo la ley N°21.526, el cual indica que el monto del aguinaldo variará de acuerdo al sueldo que reciban los trabajadores:

Trabajadores públicos que ganan un sueldo menor o igual a $943.703 será de $63.062.

Trabajadores públicos que tengan un sueldo mayor a $943.703 recibirán durante la celebración de fin de año un pago de $33.358.

Por otra parte, este aporte no es obligatorio en el caso de los trabajadores privados ,sin embargo, hay tres escenarios en los que se puede tener derecho a recibir aguinaldo de Navidad.

Esté contemplado en su contrato de trabajo.

Exista un contrato o convenio colectivo en el que el aguinaldo esté incorporado como cláusula.

El empleador haya hecho esta concesión en una oportunidad anterior, pues se considera una cláusula tácita del contrato (protegida por la norma laboral).

En estos tres casos, el aguinaldo sí puede ser exigido al empleador (empresa), como un derecho de los trabajadores.