¿Podría no subir el sueldo mínimo? De esta forma aumentará el salario en enero

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno del presidente Gabriel Boric logró subir a $460.000 el sueldo mínimo en Chile, cifra histórica que benefició a millones de trabajadores y trabajadoras. Después de aquel aumento, los chilenos y chilenas se preguntan si habrá otra alza más.

¿Cuándo subirá el sueldo mínimo?

En caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en 2023 sea superior al 6%, el sueldo mínimo subiría en $10.000 pesos y podría quedar en $470 mil pesos a partir del 1 de enero de 2024. No obstante, en caso de que el IPC no llegue a esta meta, entonces esta alza no se realizará.

Sin embargo, esto no significa que el salario mínimo no suba nuevamente en Chile, ya que, de acuerdo a la ley, el siguiente aumento está fijado para el 1 de julio del 2024, fecha en que aumentará a $500.000, cifra que había fijado como compromiso el presidente Gabriel Boric y que forma parte importante de su programa de Gobierno.

El aumento del sueldo mínimo mensual no termina allí, ya que para el 1 de enero de 2025 también está contemplado un reajuste automático, acorde a los registros del IPC entre julio y diciembre del próximo año.

“Esta alza escalonada forma parte de un protocolo que suscribimos con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que va confluyendo en un camino en el cual se da cumplimiento al compromiso del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es alcanzar los $500.000 dentro de su mandato, en la idea de que cada persona, con el esfuerzo de su trabajo, al menos logre dejar a su familia por sobre la línea de la pobreza”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en un punto de prensa en septiembre cuando el sueldo mínimo subió a $460 mil.

Revisa este calendario del aumento sueldo mínimo:

Desde el 1 de enero 2024: $470.000

$470.000 Desde el 1 de julio 2024: $500.000

$500.000 Desde el 1 de enero 2025: Reajuste automático del sueldo mínimo en relación al IPC que se registre entre los meses de julio a diciembre de 2024.

¿Qué apoyo hay para las pymes?

La ley que aumenta el sueldo mínimo también contempla ayudar económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una de estas ayudas es el subsidio al aumento del salario mínimo para MiPymes (beneficio vigente hasta abril de 2025), con lo siguientes montos:

$50.500 para las micro empresas.

para las micro empresas. $32.500 para las pequeñas empresas.

para las pequeñas empresas. $17.500 para las medianas empresas.

Cabe aclarar que el plazo para postular a este subsidio para empresas finalizó el pasado 20 de septiembre.

También existe un mecanismo de protección que se activa en caso de que las condiciones macroeconómicas del país empeoren y tiene, por efecto inmediato, aumentar los montos que recibirán las empresas de menor tamaño.

Los requisitos para que se active este mecanismo son los siguientes:

Nivel del empleo formal, entendido como la tasa de asalariados con cotización previsional pagadas por empleador, según el INE, sea inferior a 34,5%

por empleador, según el INE, sea inferior a 34,5% Cuando exista una recesión técnica, es decir, cuando el nivel de crecimiento de la actividad económica del país, entendida como el PIB real trimestral desestacionalizado, según el Banco Central, sufra una variación negativa por dos trimestres consecutivos.