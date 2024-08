Una movida jornada de martes tuvo el proyecto del séptimo retiro de las AFP, esto tras la votación realizada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde finalmente los parlamentarios rechazaron la propuesta por 9 votos en contra frente a los solo 4 conseguidos a favor.

¿Cuándo se vota el séptimo retiro? Proyecto pasa a la Sala de la Cámara de Diputados

De todas maneras, esto no significa el fin del séptimo retiro definitivamente –al menos por ahora-, porque aún hay opciones de que el proyecto sea aprobado a pesar del rechazo a la idea de legislar ocurrido este martes.

Esto porque el proyecto irá con informe negativo a Sala de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea votado durante las próximas semanas, aunque vale señalar que aún no hay fecha confirmada por los parlamentarios . No obstante, el proyecto no será votado antes del lunes 2 de septiembre, debido a que la planificación de la discusión de los proyectos se va dando semana a semana.

¿Qué viene ahora para el séptimo retiro de las AFP?

El rechazo a la idea de legislar el proyecto, pone en jaque el retiro de ahorro de pensiones, porque ahora será la Sala de la Cámara de Diputados quien definirá el futuro del proyecto y si está a favor del informe de la comisión o a favor de un nuevo retiro.

Esto provocaría dos escenarios en el corto plazo: