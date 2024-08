Gran expectación ha causado la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de séptimo retiro de los ahorros de pensiones de las AFP, el cual es un refundido de otros proyectos originales de retiro de fondos presentados por diferentes parlamentarios.

Y si bien desde julio que los días martes el proyecto es discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, ya hay una fecha clave que determinará su futuro en el corto-mediano plazo y en RedNews te invitamos a conocerla.

¿Cuándo se vota el Séptimo Retiro de AFP? En agosto se vive mes clave para el proyecto

De acuerdo a los plazos establecidos por los propios parlamentarios al inicio de su discusión, se espera que los Diputados y Diputadas voten la aprobación o el rechazo al proyecto fusionado este martes 27 de agosto.

Este mismo día se conocerá el futuro del proyecto de séptimo retiro, ya que en caso de rechazarse, el proyecto no continuará su tramitación y quedará postergado nuevamente por un año, tal y como ha ocurrido con el sexto retiro de dinero de las AFP.

En caso de aprobarse en tanto, el proyecto pasará a su segundo trámite legislativo, por tanto, aún quedaría barreras que pasar para finalmente que finalmente sea aprobado y oficializado.

¿Cuál es el futuro del Séptimo retiro?

Lo cierto es que independiente de su aprobación o rechazo, la propuesta de séptimo retiro de dinero de las AFP no tendrá el camino fácil, esto señalado incluso por el propio parlamentario, Marcos Ilabaca, diputado PS e integrante de la Comisión de Constitución, quien dijo que “hemos ido avanzando en términos de conseguir más apoyos para este proyecto en particular, pero no sé si alcanzarán los votos para que este proyecto efectivamente vea la luz en la Cámara de Diputados”.

Recordemos que gran parte del oficialismo ya adelantó que rechazarán la medida, debido a que no cuenta con el respaldo del Gobierno de Gabriel Boric, ni sus ministros, Mario Marcel, ni Jeannette Jara, esto porque los esfuerzos de las autoridades están en aprobar la reforma de pensiones, proyecto que entre sus puntos claves está el Autopréstamo de dinero de las AFP.