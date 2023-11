Cada vez queda menos para que termine el año, y se acerca la entrega del Bono Vacaciones, beneficio económico que se entrega a los trabajadores durante el verano, para ayudarlos justo en una época de muchos gastos.

¿Cuándo se paga el Bono Vacaciones?

El Bono Vacaciones, como todos los años, debería pagarse en enero de 2024. Este beneficio se entrega de manera automática, por lo que no es necesario que los trabajadores postulen o realicen ningún trámite.

¿Cuál es el monto en esta ocasión?

Todavía no se sabe el monto exacto del Bono Vacaciones de este año, ya que hay que esperar a que se apruebe la Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público para el próximo año. Lo que sí te podemos decir es que el monto del año pasado fue el siguiente:

Trabajadores con renta líquida a noviembre 2022 igual o inferior a $943.703 pesos: $100.000 pesos.

Trabajadores con remuneración líquida que supere esa cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $3.125.052 pesos: $50.000 pesos.

Cabe aclarar que el monto a recibir por el Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estará afecto a descuentos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

Los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras para recibir el Bono Vacaciones, son los siguientes:

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que tengan una remuneración líquida igual o inferior a $943.703.

Los empleados que tengan una remuneración líquida inferior a $3.125.052.

¿Pueden recibir el Bono Vacaciones los trabajadores del sector privado?

Lamentablemente, el Bono Vacaciones está dirigido solo a los trabajadores del sector público, por lo que los empleados del sector privado no lo reciben.