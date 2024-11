La luna llena siempre ha sido un espectáculo fascinante en el cielo nocturno, pero este noviembre promete algo realmente especial. Si te preguntas cuándo hay luna llena, prepárate para marcar el día en el calendario.

Ese día no solo será una luna llena más; será una superluna, un fenómeno que no ocurre en cada ciclo lunar. Conoce todos los detalles al respecto y descubre por qué no querrás perdértelo.

¿Cuándo hay luna llena en noviembre?

Este mes, la luna llena se alcanzará el 15 de noviembre a las 4:29 p.m. EST, es decir, a las 6:29 p.m hora Chile.

Sin embargo, el espectáculo se podrá disfrutar en toda su plenitud durante la noche. Asegúrate de encontrar un lugar con poca contaminación lumínica para apreciar mejor su esplendor.

¿Qué es una superluna?

Una superluna ocurre cuando la luna se alinea con su perigeo, el punto en su órbita más cercano a la Tierra.

Esto hace que la luna se vea hasta un 17% más grande y brillante de lo normal. La última superluna del año, que se denomina la “Luna del Castor” debido a la tradición de cazar castores en noviembre, será ideal para los amantes de la astronomía y quienes buscan una experiencia mágica bajo las estrellas.

Una superluna sale en el crepúsculo en el oeste de Wörishofen | Foto: Imago

¿Por qué es especial esta luna llena?

Lo que hace que esta luna llena sea verdaderamente extraordinaria no solo es su tamaño, sino también el ambiente que crea. Las noches de luna llena suelen inspirar mitos y leyendas, y muchas culturas alrededor del mundo celebran este evento.

En noviembre, las comunidades pueden realizar actividades al aire libre, observaciones astronómicas o simplemente disfrutar de la calma que trae la luz de la luna.