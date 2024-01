El Corona Sunsets World Tour se prepara con todo para este 2024 y por ello confirmó su esperado regreso a Chile. El mega evento internacional tendrá varias sedes a lo largo del año, pero en nuestro país se dará el puntapié inicial a un show que promete naturaleza, hermosos paisajes, atardecer y música en un mismo lugar.

El gran espectáculo que organiza Cerveza Corona se celebrará en 14 países durante este 2024, incluido lugares como Sudáfrica, Colombia, Japón y China. Con ello se convierte en el festival de este tipo más grande del mundo, incluso superando a eventos como Lollapalooza y Primavera Sound, con 7 y 6 versiones al año respectivamente.

¿Cuándo es el Corona Sunsets World Tour 2024 en Chile?

El festival internacional de Cerveza Corona se realizará durante un solo día en Chile, específicamente el sábado 30 de marzo .

¿Dónde será el Corona Sunsets World Tour 2024 en Chile?

Para la edición de este 2024, el Corona Sunsets World Tour se realizará en Laguna Zapallar . Este lugar está ubicado en la comuna de Zapallar, pero más cercano a la localidad de Maitencillo.

Desde la organización del evento explicaron que la elección de Chile tiene relación justamente con sus hermosos paisajes, además de que se busca hacerlo cerca de la playa para aprovechar la puesta de sol, la música y la naturaleza en un lugar en el que nunca se han hecho este tipo de eventos.

“Cercano a Maitencillo, este lugar se compone de una hermosa meseta, rodeada de bosques nativos y chaguales, además de una vista privilegiada al mar (…). Es un excelente territorio para desarrollar un festival a los pies del Océano Pacífico, con un atardecer donde el sol se esconde en la inmensidad del mar y da paso a esa energía tan mágica que entrega la naturaleza”, destacan desde la organización del evento.

Las novedades que traerá Corona Sunsets World Tour 2024

Para este 2024, el evento busca innovar en relación a lo ocurrido en abril del año pasado, por lo que proponen la consigna more than music line up, es decir, no solo hacer un evento enfocado en la música, sino que una experiencia completa.

“La idea es brindar una vivencia con más que sólo buena música, equilibrar la instancia con actividades que alinean el cuerpo y el espíritu, combinado con gastronomía y expresiones artísticas conscientes con el medioambiente“, detallan desde la organización.

El año pasado en Brasil ya se vivió algo parecido, en donde los asistentes no solo disfrutaron de buena música. También hubo yoga al aire libre y live cooking con preparaciones de comida amigables con el medioambiente. Mientras que los amantes del deporte pudieron disfrutar del kitesurf en las playas.

“Queremos que nuestro público viva y celebre el atardecer de la manera más mágica y enérgica posible. Para eso pensamos en la propuesta more than music line up, que permite que nuestra selección de artistas y de actividades recreativas, se conecten a la perfección con la naturaleza y haga que nuestros asistentes vivan un momento único e inigualable”, explica Camila Plass, Marketing Manager Cervezas Premium & Above de Cervecería AB inBev.

Una de las consignas del evento es que busca preservar y cuidar la naturaleza. De hecho, tendrá iniciativas relacionadas con la producción amigable con el medioambiente, como la gestión de residuos y la eliminación de plásticos de un solo uso.

¿Dónde comprar las entradas Corona Sunsets World Tour 2024 y cuánto valen?

Para comprar entradas al festival internacional de Corona ingresa al sitio de Punto Ticket en este ENLACE.

Las entradas con preventa están a $42.000 (+ cargo por servicio), mientras que la entrada general posteriormente estará a $55.000 + cargo.

El evento es exclusivo para mayores de edad. Cabe recordar que por ahora no han sido informados los artistas invitados.