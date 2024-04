En febrero se dio luz verde desde la Cámara de Diputadas y Diputados a la Reforma Previsional, de esta manera, pasó a su segundo trámite legislativo, es decir, en el Senado. Sin embargo, Dicha reforma a las pensiones del país no ha tenido mayores avances desde el receso legislativo en el mes de febrero.

No obstante, el Gobierno ha propuesto interesantes cambios e incluso la idea de que sea votada en el mes de abril, idea que por supuesto no cayó nada de bien en la oposición.

¿Cuáles son los cambios de la Reforma Previsional y qué pasó con su discusión?

Los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, anunciaron algunos cambios ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, entre las que destacan:

Reestructuración del Pilar Contributivo de Pensiones

División de la industria previsional para aumentar la competencia y eficiencia. Creación de un Administrador Previsional para gestionar actividades de recaudación, cobranza, registro de cuentas, entre otros. Creación de Inversores de Pensiones para gestionar fondos previsionales, financiados mediante comisiones sobre el saldo administrado. Eliminación de la obligación de encaje y creación de un Inversor de Pensiones del Estado. Permisos para la creación de Cooperativas de Inversión Previsional y filiales de Administradoras Generales de Fondos.

Creación del Seguro Social

Financiado con una cotización del 6% a cargo del empleador, destinando el 3% a fortalecer el ahorro individual.

Prestaciones incluyen garantía de pensión, compensación por expectativa de vida y complemento por cuidados.

Fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Aumento del monto a $250.000, sujeto a verificación de nivel mínimo de recaudación tributaria.

Mecanismo de revisión cada cuatro años considerando factores como la línea de la pobreza.

Incorporación equitativa de pensionados de leyes reparatorias al beneficio.

Gobierno propone legislar la Reforma Previsional en abril

Los ministros del Trabajo y de Hacienda, Jara y Marcel, respectivamente, propusieron ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que la votación para la idea de legislar del proyecto tenga lugar a mediados de abril, destacando que esta acción reflejará la voluntad de llevar a cabo una reforma en el sistema de pensiones.

“El Gobierno ha solicitado que los plazos lleven a una votación en general de la idea de legislar a mediados de abril, con el objetivo que a partir de ese momento se puedan revisar las indicaciones en particular que puedan tener una mayoría suficiente para convertirse en ley”, sostuvo la ministra Jara.

Sin embargo, esto no cayó nada bien a la oposición y el senador Luciano Cruz-Coke, alzó la voz para asegurar que “nosotros no podemos legislar a matacaballo, ni pretendemos hacerlo, y si usted quiere votar en abril, el resultado va a ser en contra del proyecto (…) Uno no puede votar la idea de legislar un proyecto que viene trozado, que viene hecho un esperpento de la Cámara de Diputados. Acá hay que presentar algo que tenga una cierta lógica, porque en palabras del propio ministro Marcel, estamos ante la presencia de un queso suizo (…) nosotros hablábamos de un cascarón vacío”.

De momento, la Reforma Previsional sigue siendo discutida en sus respectivas comisiones en el Senado y, una vez aprobada, pasará a ser debatida en particular.