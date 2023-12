Ya queda menos de un mes para que empiece el año 2024, y con esto, llega el pago de nuevos beneficios, como el Bono Vacaciones. Este es un beneficio económico que está destinado a trabajadores y que tiene como objetivo ayudarlos durante la época veraniega de grandes gastos.

¿Cuál es el monto del Bono Vacaciones 2024?

De acuerdo a lo solicitado por la Mesa del Sector Público, los montos que se esperan entregar durante 2024 del Bono Vacaciones son los siguientes:

para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $1.005.044. $53.250 para los trabajadores con una remuneración líquida que sea mayor a 1.005.044, pero igual o menor a $3.328.180 bruto.

Cabe mencionar que el monto a recibir por el Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estará afecto a descuentos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para recibir el Bono Vacaciones 2024 es necesario cumplir con todos los siguientes requisitos que exige la ley:

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Los empleados que tengan una remuneración líquida igual o inferior a $943.703.

Los empleados que tengan una remuneración líquida inferior a $3.125.052.

¿Los trabajadores del sector privado también reciben el Bono Vacaciones 2024?

No, lamentablemente, los trabajadores del sector privado no reciben el Bono Vacaciones, ya que está destinado solo a los funcionarias y funcionarios públicos.

¿En qué fecha se paga el Bono Vacaciones 2024?

El Bono Vacaciones no tiene una fecha exacta de pago, sin embargo, según indica la Ley 21.526, “deberá pagarse a más tardar en enero” de 2024. Este beneficio se entrega de manera automática, por lo que no es necesario que los trabajadores postulen o realicen ningún trámite.