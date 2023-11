El Estado de Chile entrega diversos beneficios a la población que se encuentra en una situación económica compleja, sin embargo, algunas personas, por diversas razones, no saben si beneficiarias del algún bono. Es por esto que existen diversas plataformas para consultar.

¿Cómo saber si tengo un bono sin cobrar?

Si no sabes si eres beneficiario de algún bono y todavía no lo cobras, puedes ingresar a la plataforma web de consulta del Instituto de Previsión Social (IPS), el cual permite revisar si una persona no ha cobrado alguno de los siguientes diversos beneficios como, por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal (PGU); pensiones previsionales y por leyes especiales del IPS; Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para esto, debes ingresar www.chileatiende.cl y hacer clic en la sección “Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar”. Una vez que ingreses tu RUT y fecha de nacimiento, el sistema te informará si tienes algún bono todavía no cobrado a la fecha y que no haya vencido.

Podrás solicitar el pago con tu Clave Única, y deberás escoger entre una transferencia bancaria o pago presencial en Caja de Compensación Los Héroes o Banco Estado.

Si tienes más dudas, también puedes llamar al Call Center 101 o, en última instancia, dirigirte a la sucursal de ChileAtiende más cercana a tu domicilio.

Además de ChileAtiende, existe una plataforma web de consulta (nolocobraste.cl), en la cual también podrás saber si tienes algún bono pendiente por cobrar de manera presencial en alguna sucursal de Banco Estado o BancoEstado Express.

Una vez que estés dentro del sitio web, solo debes hacer clic en “Continuar”, digitar tu RUT y presionar donde dice “No soy un robot”. Finalmente pincha en “consultar”.

¿Cómo saber a qué bonos del Estado puedo postular?

Si quieres postular a algún bono estatal, pero no sabes para cual calificas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia posee una página web en la que puedes consultar cuáles son todos los bonos que puedes recibir según tu edad y tu situación socioeconómica.

Para esto, debes ingresar AQUÍ y responder todas las preguntas del formulario de la Red de Protección. Cuando termines, el sitio te informará cuáles son todos los beneficios a los que puedes acceder.