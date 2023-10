El mes de noviembre se entrega el próximo pago del Bolsillo Familiar Electrónico, beneficio del Estado que tiene como objetivo ayudar a las familias y compensar el alza en el precio de los alimentos.

¿Cuál es el monto de noviembre del Bolsillo Familiar?

El Bolsillo Familiar entrega todos los meses el mismo monto, que corresponde a $13.500 por causante familiar, por lo que, por ejemplo, una familia con tres causantes, puede recibir $40.500 todos los meses.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para saber si eres beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico debes ingresar AQUÍ y hacer clic “Consultar por el beneficio”. Posteriormente, digita tu RUT y fecha de nacimiento. Automáticamente el sistema te informará si recibes o no el bono.

En caso de que no aparezcas como beneficiario y crees cumplir con los requisitos, puedes apelar haciendo clic en el botón que dice “Reclamos”.

¿Cuáles son los requisitos del bono?

Pueden acceder automáticamente y sin postular, las siguientes personas:

Quienes tengan causantes del Subsidio Familiar (SUF) al 30 de abril de 2023.

(SUF) de 2023. Tener causantes de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal , del Sistema Único de Prestaciones Familiares al 30 de abril de 2023.

, del Sistema Único de Prestaciones Familiares de 2023. Tener causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario al 30 de abril de 2023. Son consideradas cargas dentro de este grupo las siguientes personas:

– Persona con discapacidad, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.422.

– Menores de edad.

– Estudiante de 18 a 24 años 11 meses matriculado en establecimiento educacional en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente. Este debe ser reconocido por el Ministerio de Educación.

– Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación.

– Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial reconocido por el Ministerio de Educación.

¿Cuántos pagos quedan del Bolsillo Familiar?

Lamentablemente, quedan solo dos pagos más del Bolsillo Familiar, que corresponden al de noviembre y diciembre (ambos se pagan el primer día del mes). Hasta ahora, el Gobierno no se ha referido al tema, por lo que no se sabe si se extenderá o no el bono.

¿Cómo funciona el Bolsillo Familiar?

El Bolsillo Familiar cubre el 20% de compra que realices con tu tarjeta, aunque puedes cambiar ese porcentaje en tu cuenta del Banco Estado o en tu app móvil para que cubra un 100% , o bien puedes desactivar su uso, si es que así lo prefieres.

El monto del bono es acumulable en el tiempo, lo que significa que el saldo no vence una vez que termina el mes.

El dinero que entrega el Bolsillo Familiar solo se puede usar en la compra de alimentos, por lo que artículos de otro tipo, como papel higiénico, cloro, detergente, entre otros, no serán aceptados.

Estos alimentos se pueden comprar en supermercados, comercios, tiendas de comestibles, entre otros.