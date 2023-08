El Aguinaldo de Navidad es un bono que suele entregarse durante el mes de diciembre a los pensionados del país y a los empleados del sector público para cubrir los gastos que se realizan durante la época navideña en regalos, entre otros.

El nuevo bono que recibirán los pensionados y conoce la fecha de su pago

Se trata de un bono que se paga bajo un monto de $26.734 para todas las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2023.

Sin embargo, es importante que cuenten con algunas de estas cualidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS). Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech). Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez). Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad. Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11). Además, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

El Aguinaldo de Navidad no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Conoce su fecha de pago

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) a través de ChileAtiende habilitaron un sitio web para conocer la fecha y forma de pago de todos tus beneficios. Haz clic AQUÍ y conoce cuando te pagan tu bono para pensionados.

¿Puede el sector privado recibir el aguinaldo de navidad?

En este caso los empleadores no tienen la obligación de otorgarlo, sin embargo pueden recibirlo siempre y cuando: