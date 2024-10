El Servicio Electoral (Servel) entregó detalles este martes de la segunda vuelta a Gobernadores Regionales, jornada de votación donde 11 de las 15 regiones que componen el país deberán volver a acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que comandarán las regiones por los próximos cuatro años.

¿Cuándo es la segunda vuelta para GORE? A través de una publicación subida en Instagram, el Servel confirmó que el balotaje se llevará a cabo a lo largo del país el próximo domingo 24 de noviembre , pero eso no es todo, porque ratificó algo que ya se sabía, pero no es menos importante recordar. El voto será nuevamente obligatorio , es decir, quienes no acudan a votar se expondrán nuevamente a una multa de 0,5 UTM.

¿Qué pasa con los vocales de mesa?

Esta es otra noticia importante de esta nueva jornada de votaciones, porque quienes se hayan desempeñado como vocales de mesa en la primera vuelta del 26 y 27 de octubre, deberán volver a cumplir este rol el mencionado 24 de noviembre. Si no lo hacen, arriesgan el pago de una multa que puede llegar a 8 UTM, es decir, más de 532 mil pesos.

¿Qué regiones tienen 2° vuelta (y cuáles son los candidatos)?

Como dijimos anteriormente, once de las 15 regiones que componen al país tendrán balotaje este 24 de noviembre, revisa, a continuación, las regiones y sus candidatos:

Regiones Candidatos: Arica y Parinacota Jorge Díaz y Diego Paco. Antofagasta Marcela Hernando y Ricardo Díaz. Atacama Miguel Vargas y Nicolás Noman. Coquimbo Cristóbal de la Vega y Javier Vega. Valparaíso Rodrigo Mundaca y María José Hoffman. Metropolitana Claudio Orrego y Francisco Orrego. O’Higgins Pablo Silva y Fernando Ugarte. Maule Cristina Bravo y Pedro Álvarez-Salamanca. Biobío Sergio Giacaman y Alejandro Navarro. La Araucanía René Saffiro y Luciano Rivas. Los Lagos Alejandro Santana y Claudia Reyes.

En tanto, las regiones de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes ya tienen GORE electo, estos son: