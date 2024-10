Este fin de semana se realizan las Elecciones Municipales y Regionales 2024, donde entre otros cargos, los ciudadanos deben elegir al alcalde que regirá sus comunas por un nuevo periodo de cuatro años.

No obstante, tal como ocurrió en otras elecciones, existe una posibilidad de que en algunas comunas pueda producirse un empate técnico en la elección ¿Cómo se soluciona esto? ¿Hay segunda vuelta municipal? Revisa qué dice la normativa a continuación.

¿Qué pasa si se da un empate técnico en las elecciones de alcalde?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Municipalidades, “será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos en la comuna, esto es, excluidos los votos en blanco y los nulos, según determine el tribunal electoral regional competente”.

No obstante, ante la igualdad de votos no habrá segunda vuelta , ya que esta no está contemplada en las elecciones Municipales, cómo sí en las de GORE. Por tanto, se abren los siguientes escenarios:

El Tribunal Electoral Regional debe revisar y contar nuevamente los votos de las mesas involucradas.

debe de las mesas involucradas. En ese contexto es que cada candidato podrá impugnar y pedir la revisión de algún voto cuya preferencia no esté del todo clara.

cuya preferencia no esté del todo clara. Finalmente, si el empate continúa, el tribunal deberá determinar al alcalde electo “mediante un sorteo en audiencia pública”.

Zapallar el último ejemplo:

Un ejemplo de esto se vivió en las Elecciones Municipales del 2016, cuando en la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri y Carolina Letelier obtuvieron 2.045 votos cada uno, obligando a la revisión y reconteo de cada voto emitido.