El Gobierno ofrece anualmente una variedad de bonos dirigidos a diversos grupos con el propósito de mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida. Estos beneficios abarcan a adultos mayores, pensionados, jóvenes, mujeres, trabajadores, entre otros más.

Es común que algunas personas no se enteren de que son beneficiarias de estos bonos, lo que puede resultar en que los montos asignados queden sin ser cobrados durante varios meses. En ese contexto, si estos pagos no se reclaman en el momento oportuno, podrían no ser recuperados posteriormente.

¿Cómo puedo ver si tengo algún bono? Verifica si hay pagos pendientes o montos sin cobrar

ChileAtiende

Accede a la plataforma digital habilitada por ChileAtiende a través de chileatiende.gob.cl/tramites/5212

a través de Ingresa tu RUT y haz clic en “Consultar” para conocer si tienes montos pendientes de cobro por parte del IPS.

No lo Cobraste de BancoEstado

Si tienes una CuentaRUT en BancoEstado, puedes verificar si tienes beneficios económicos pendientes de cobro en tu tarjeta ingresando a bancoestado.nolocobraste.cl

en BancoEstado, puedes verificar si tienes beneficios económicos pendientes de cobro en tu tarjeta ingresando a Solo necesitas ingresar tu RUT para consultar si tienes algún monto por cobrar.

Consideraciones:

El sitio web muestra únicamente aquellos pagos que requieren cobros presenciales en las sucursales de BancoEstado o a través de BancoEstado Express. Los pagos a la Cuenta RUT se realizan automáticamente y no se muestran en esta plataforma. Los datos que se presentan en la plataforma son proporcionados por la institución pagadora y corresponden al día hábil anterior a la fecha de consulta. Por ejemplo, si realizas una consulta con tu RUT en un día específico, los datos reflejarán la información almacenada hasta el día hábil anterior a esa fecha.

Buscador de beneficios (Red de Protección Social)

La Red de Protección Social ofrece una plataforma para buscar bonos pendientes por cobrar. Puedes acceder a ella a través de la página del Gobierno.

IPS (Instituto de Previsión Social)

El IPS también brinda una plataforma para consultar beneficios pendientes de cobro. Ingresa a persona.ipsenlinea.cl

Escribe tu RUT y haz clic en “Ingresar“. Selecciona una de las cuatro opciones disponibles que son: trámites, documentos, consultas y pagos. Elige “pagos” y podrás conocer si cuentas con pagos pendientes o bonos por cobrar.

Beneficios que entrega el IPS:

Pensión Garantizada Universal (PGU). Aporte Familiar Permanente. Aporte Canasta Básica. Bono por Hijo. Bodas de Oro. Bono de Reconocimiento. Subsidio Único Familiar. Asignación Familiar. Bono por Asignación Maternal. Asignación por Muerte. Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). Subsidio a la Cotización de Trabajadores Jóvenes. Otros.

Tesorería General de la República

También puedes consultar en www.tgr.cl para conocer si tienes bonos, préstamos, subsidios, devoluciones u otros pagos pendientes. Debes ingresar tu ClaveÚnica, RUT y/o Clave tributaria del SII.

Recuerda que en cada una de estas opciones se te solicitará ingresar datos sensibles como tu RUT y/o ClaveÚnica. Lo anterior será para corroborar que seas beneficiario de algún bono y cuenten con pagos pendientes o montos sin cobrar.