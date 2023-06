El diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado se autodenunció y reveló haber filtrado un audio de una reunión privada del presidente Gabriel Boric. En este contexto, el mandatario lamentó el cambio de actitud que tuvo la derecha al, en un principio, haber tildado la acción de “delito”, y luego como un “error”.

¿Qué dijo Boric sobre el cambio de discurso de la derecha por filtración de su audio?

Al respecto del cambio de posición de la derecha, el presidente Boric escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad. Lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche”.

En un siguiente tweet, el mandatario continuó diciendo “En mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado”.

“ Esto no me distraerá de lo importante , que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía (vengo justamente llegando de Freiré, Pitrufquen y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos“, concluyó Boric.

¿Qué pena arriesga el diputado Miguel Mellado?

Actualmente la Fiscalía de Valparaíso se encuentra en un proceso investigativo para determinar la responsabilidad del diputado Miguel Mellado.

El fiscal Carlos Hoffmann, explicó que la persona o personas que graben una reunión de carácter privado, en una oficina, en cualquier lugar que no sea de acceso público, sin estar autorizadas, cometen un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 161 A.

“Arriesgan penas que van desde los 61 días a los cinco años de presidio menor en su grado mínimo a máximo . Además, si la persona que grabó sin autorización, también lo difunde, a través de medios de comunicación, por ejemplo, ahí ya arriesga una pena en su grado máximo. Dicho de otra manera, tres años y un día a cinco años”, afirmó el fiscal.

“Hay una distinción entre la persona que captura la grabación, y hay otra muy distinta para la persona que difunde. En el caso de la persona que captura y difunde, tiene otro tipo de pena”, aclaró Hoffman.