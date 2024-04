Durante la madrugada de este domingo, un voluntario de Bomberos de Chile denunció haber sido agredido y secuestrado tras un falso llamado de emergencia en la comuna de Isla de Maipo.

¿Qué fue lo que sucedió?

Tras haber sido alertados por un supuesto accidente de tránsito, en el que un menor de edad habría resultado lesionado, el teniente Ignacio Zamora, junto a otros compañeros, acudieron al lugar y vieron que había una persona tendida en el suelo que era acompañada por dos sujetos que vestían de negro.

Ante su sorpresa, estas personas intentaron abordar el carro bomba donde se encontraba el resto de los voluntarios, quienes lograron huir del lugar. Sin embargo, Zamora fue secuestrado por los sujetos, siendo trasladado en un vehículo a otra locación.

“Me bajé de la máquina, y me dirijo al lugar donde estaban las personas, y les consulto si mantenían alguna lesión. En eso que los estoy atendiendo, aparecen dos personas más, apuntándome con dos pistolas y efectuando disparos al aire”, señaló el teniente.

Zamora relató que permaneció secuestrado por más de dos horas, periodo de tiempo en que fue golpeado reiteradamente en la cabeza y zona lumbar, llegando a perder la conciencia.

Fue “demasiado chocante porque fueron demasiados golpes en la cabeza. Hubo un momento en que perdía el conocimiento, me desorientaba de donde estaba. No sabía lo que realmente estaba pasando y no sabía si de verdad era un sueño o una pesadilla”, manifestó.

Además, la víctima afirmó que los individuos le exigían realizar una transferencia de dinero a una cuenta bancaria. “Solamente querían dinero, era lo único que pedían”, aseguró.

Tras percatarse que no llevaba consigo sus pertenencias o dinero, los delincuentes lo dejaron libre, y posteriormente fue encontrado por Carabineros en las proximidades de la ribera del río Maipo.

Cabe destacar que Bomberos de Chile confirmó que presentará una querella en contra de los responsables.