El 19 de julio se deposita el Bolsillo Familiar Electrónico, el primero de tres pagos del beneficio de invierno. Para muchos es una fecha inconveniente, porque es muy cercana a fin de mes, lo que da poco tiempo para gastar el dinero. Pero, ¿es tan así? ¿El monto pierde si no se usa durante el mismo mes?

Bolsillo Familiar Electrónico: ¿El monto de julio se debe usar en el mes?

No, el monto del Bolsillo Familiar Electrónico no se pierde si no se usa dentro del mismo mes , por lo tanto no hay ningún problema si se paga el 19 de julio.

El beneficiario puede acumular el dinero en su Cuenta RUT de forma indefinida y decidir usarlo cuando estime conveniente.

Por ejemplo, si una persona acumula los pagos de julio, agosto y septiembre, puedes usarlos en diciembre si así lo desea o incluso en 2025.

¿Cuál es el monto a recibir?

El monto del aporte es de $13.500 por carga familiar. Es decir, una familia recibirá $27.000 si tiene dos cargas familias, $40.500 si tienes tres cargas familiar, $54.000 si tienes cuatro cargas familiares, y así sucesivamente.

El dinero se deposita en la Cuenta RUT y solo para comprar alimentos o pagar las cuentas de la luz.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Pronto se habilitará una plataforma para que las personas consulten con su RUT y fecha de nacimiento si son beneficiarios. Sin embargo, solo basta con cumplir alguno de estos requisitos: