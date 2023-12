Dentro de pocos días se habilitará el primer pago de 2024 del Bolsillo Electrónico para sus beneficiarios o beneficiarias. Recordemos que este beneficio se paga sin excepciones el primer día de cada mes.

¿Hay extensión del Bolsillo Electrónico? Conoce si se seguirá pagando el bono en 2024

El Bolsillo Electrónico estaba contemplado a pagarse solo hasta el mes de diciembre de 2023. Sin embargo, el Gobierno anunció la extension de este bono familiar hasta el mes de abril de 2023.

En ese sentido, aún quedan cuatro pagos por ser entregados a las familias beneficiarias que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.

¿Quiénes reciben el Bolsillo Electrónico?

Lo reciben los beneficiarios de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, del Subsidio Familiar, y de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Por otra parte, para las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, se considera a las siguientes personas como beneficiarios:

Persona con discapacidad, debidamente acreditada conforme a la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.422. Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación. Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial reconocido por el Ministerio de Educación. Alumno de 18 a 24 años 11 meses matriculado en establecimiento educacional en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación. Menores de 18 años de edad.

¿Cuál es el monto y qué puedo comprar?

El Bolsillo Electrónico considera un pago por “carga familiar” de $13.500 pesos que son transferidos a una cuenta aparte de la Cuenta RUT de Banco Estado.

El beneficio estatal se puede usar solamente para comprar productos de comercios del rubro alimenticio, por ejemplo arroz, fideos, harina, aceite, azúcar, sal, leche, huevos, pollo, fruta, verduras, pan, etc.

No obstante, todo lo que no sea alimento no se puede comprar con el Bolsillo Electrónico, como por ejemplo usarlo en la compra de gas, pago de internet, o para pagar cuentas.

¿Cómo se usa el Bolsillo Electrónico?

Para hacer uso de tu Bolsillo Electrónico, dispones de dos modos disponibles:

Usar como porcentaje en cada compra: Al optar por esta alternativa, se aplicará un descuento del 20% en cada compra hasta agotar el saldo total de tu beneficio.

Al optar por esta alternativa, se aplicará un descuento del 20% en cada compra hasta agotar el saldo total de tu beneficio. Usar como aporte completo: Seleccionando esta modalidad, el saldo total de tu beneficio cubrirá el costo total de la compra.

Consulta si recibes el Bolsillo Electrónico

Puedes consultar si recibes el Bolsillo ingresando tu RUT y fecha de nacimiento a través de este ENLACE. Una vez que pulses en “Consultar” conocerás si eres parte de los beneficiarios del Bolsillo Electrónico.