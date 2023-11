El domingo 17 de diciembre será el Plebiscito Constitucional en Chile, instancia en la que se deberá votar a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional.

En dicho contexto, la expresidenta Michelle Bachelet criticó la propuesta constitucional, principalmente respecto a la limitación de los derechos de las mujeres en cuanto al aborto.

¿Qué dijo Michelle Bachelet respecto al aborto en la nueva Constitución?

En el lanzamiento del 4° Monitoreo Social de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la expresidenta Michelle Bachelet alertó que el aborto en 3 causales “corre riesgo” en la propuesta de nueva Constitución .

“Este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional. La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional. Así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos”, recalcó Bachelet en el evento realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile.

“Los sectores más conservadores de este país nunca han estado ni han pensado y no está interesado en garantizar los derechos sexuales de las mujeres. Pero el 2017 las mujeres reconquistamos este derecho básico que es el poder decidir por sí misma (…). En casos que pueden ser muy dolorosos y qué hacer en el caso de un embarazo”, continuó Bachelet.

Bachelet: “Las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos”

La ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la propuesta de nueva Constitución podría limitar un derecho fundamental que consiguieron las mujeres en Chile.

“Las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos, no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir”, afirmó Bachelet.

La exmandataria también explicó en detalle que “la norma que establece que la ley protege la vida de quién está por nacer, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el quién y el qué, el quién habla de personas y entonces tiene otro contenido, y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho”.

Todo esto se suma a las palabras de Bachelet que hace unos días afirmó que “en algunos temas, como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta (de constitución) pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas; una verdadera protección estatal. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una Constitución que nos divida”.

Oposición critica a Bachelet

Como era de esperar, los partidos de oposición que están a favor de la nueva Constitución criticaron los dichos de Michelle Bachelet y la acusaron de emitir fake news.

La exministra de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, afirmó que “lamentablemente, la Presidenta Bachelet se ha convertido en una activista del ‘En contra’. Se ha sumado a la campaña de fake news de todos aquellos que apoyan esta opción. Ella sabe perfectamente que con esta redacción de nueva Constitución está completamente resguardado el aborto tres causales“.

En la misma línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que “es falso que la propuesta constitucional sea un retroceso para los derechos de las mujeres como ha planteado la expresidenta Bachelet”.