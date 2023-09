Este pasado 12 de septiembre no solo se estrenaron los nuevos iPhone 15 sino que también la nueva actualización de los Apple Watch con su Series 9 y Ultra 2 que, si bien el modelo estándar mantiene el mismo diseño, llega con algunas interesantes mejoras que te harán inclinarte o dudar de la renovación.

¿Cómo será el nuevo Apple Watch? Las novedades del reloj inteligente de Apple

En esta nueva generación los Apple Watch S9 destacan por contar con un nuevo chipset S9 de 4 núcleos lo que se traduce en ser un reloj más potente y eficiente que su antecesor.

Sin embargo, una de las novedades que más cautivó a los asistentes de la Keynote 2023 de Apple fue la capacidad de contestar o rechazar una llamada con solo juntar tus dedos índice y pulgar de tu mano varias veces. Esta acción puede también configurarse para iniciar el temporizador, pausar tu música favorita o incluso hacer un foto, las posibilidades son infinitas.

Siguiendo esta línea, los nuevos Apple Watch incorporan el chip U2 Ultra Wide Band que asegura obtener una mayor precisión de la ubicaciones y una mejor integración con los HomePod.

Esto promete que si tu HomePod se encuentra reproduciendo una canción, tu reloj será capaz de controlar la música que se emite de ella con solo estar cerca a 4 metros de uno de estos productos del ecosistema de la manzana.

En cuanto al brillo, los Series 9 apuestan por una pantalla retina con brillo máximo de 2.000 nits, lo que logra duplicar a los Series 8 de hace un año. No obstante, el reloj cuenta con un brillo mínimo de 1 nit para apoyarse del Always On Display y de esta forma obtener una mejor autonomía de batería.

¿Cuáles son los tamaños del Apple Watch S9?

Esta nueva actualización de los Apple Watch se encontrarán en tamaños de 41 y 45 milímetros y dos tipos de coronas para todos los gustos: la primera será de acero inoxidable en colores plata, grafito y oro y una nueva de aluminio solo disponible en color rosa.

¿Cuándo sale a la venta?

El nuevo Apple Watch S9 sale a la venta este próximo 22 de septiembre a nivel mundial con precios que rondan entre los $476 mil a $569 mil pesos dependiendo de sus versiones GPS o LTE.