No hay plazo que no se cumpla y finalmente Apple anunció sus nuevos iPhone 15 junto a las variantes de la familia (iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max).

A través de la Keynote de Apple, los de Cupertino informaron que oficialmente se despiden del conector Lightning para dar paso al USB-C y del antiguo Notch para abrir paso a un Dynamic Island que llegó para toda la familia 15’.

¿Se sabe el precio del iPhone 15? Todo lo que debes saber sobre el nuevo teléfono de Apple

Si bien aún no se encuentra a la venta en Chile tras ser recientemente anunciado, los valores en dólares se mantendrán en estos precios:

iPhone 15 : Desde los US$799 ($713 mil pesos)

: Desde los ($713 mil pesos) iPhone 15 Plus : Desde los US$899 ($802 mil pesos).

: Desde los ($802 mil pesos). iPhone 15 Pro : Desde los US$999 ( $891 mil pesos).

: Desde los ( $891 mil pesos). iPhone 15 Pro Max: Desde los US$1.199 ($1.069.915 pesos).

Conoce lo nuevo de Apple con su iPhone 15

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

El nuevo iPhone 15 y iPhone 15 Plus llegan como los modelos mas ‘modestos’ de la familia, pero contaron con significativos cambios este año.

A partir del modelo mas básico se integra el nuevo Dynamic Island, una pestaña que permite integrarse con el sistema operativo y capaz de ofrecer diferentes notificaciones como una llamada, el resultado de un partido, entre otras, de esta forma borrando la huella de parecer un teléfono anticuado.

Otra de las novedades es el fin de la conectividad Lightning y llega el ansiado USB-C, siendo el iPhone 15 el primero con esta conexión.

Sus otras características:

Procesador Bionic A16

Tasa de refresco de 60Hz

Pantalla de 6,1 ” (iPhone 15)

” (iPhone 15) Pantalla de 6,7 ” (iPhone 15 Plus)

” (iPhone 15 Plus) Brillo Máximo HDR de 1.600 nits (2.000 max).

(2.000 max). Sistema Bicameral con sensor principal hasta los 48MP con Zoom hasta x2

Apertura focal f/1.6

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max llegaron sin tantas renovaciones, sin embargo cuentan con algunas novedades interesantes para aquellos que piensan avanzar en la renovación.

Los nuevos productos premium de la manzana llegan con un acabado de titanio para reemplazar el acero inoxidable de los iPhone 14 Pro y Pro Max. El nuevo acabado en titanio promete ser más ligero y resistente al contar con bordes redondeados.

Por otra parte, de igual manera llegan con el nuevo USB-C, el nuevo procesador Bionic A17 y un botón de acción personalizable que reemplazó al antiguo botón de silencio.

Sus otras características: