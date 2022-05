Viajar por el mundo o estudiar en el extranjero es el sueño de muchos, pero no es tan simple como suena. Ahorrar no resulta fácil en medio de una crisis económica, sin embargo existen algunas opciones que podrían ser la alternativa perfecta para quienes no pueden concretar su objetivo de viajar de la forma tradicional. Ese es el caso de las visa Working Holiday.

Se trata de un tipo de visa que permite viajar a un destino para trabajar y recorrer durante un año. Lo novedoso y llamativo para muchos es la posibilidad de ahorrar.

Si te interesa, llegas en el momento oportuno, porque el 30 de mayo se realizará la postulación a las Visas Working Holiday en Nueva Zelanda.



¿Cuáles son los requisitos de la visa Working Holiday en Nueva Zelanda?

Ser ciudadano de Chile

Tener pasaporte vigente

vigente Contar con al menos 4.200 dólares neozelandeses para los costos de estadía (2,3 millones de pesos chilenos apróx.).

para los costos de estadía (2,3 millones de pesos chilenos apróx.). Un p asaje de salida o dinero suficiente para comprarlo, adicional al dinero de estadía.

o dinero suficiente para comprarlo, adicional al dinero de estadía. Seguro médico durante toda la estadía en Nueva Zelanda



¿Cómo solicitar la visa?

Las solicitudes para la visa se abren el 31 de mayo de 2022 a las 10:00 am hora de Nueva Zelanda, es decir el 30 de mayo a las 18:00 pm hora de Chile.

Para ello, deberás crear un perfil en immigration.govt.nz y completar un formulario el día de la postulación.

No es novedad que este proceso es complejo, ya que las visas se entregan dependiendo de lo rápido en que los solicitantes llenen el formulario.



¿Qué pasa si obtengo la visa?

Una vez que obtienes la visa, tienes un año para viajar a Nueva Zelanda. Cuando llegues al destino, debes solicitar un permiso de entrada, mediante una tarjeta de llegada que se te entrega camino al país.

Puedes trabajar en cualquier empleo siempre que:

No trabajes por más de 6 meses para ningún empleador.

No trabajes más de 12 meses en total.

No consigas un trabajo permanente.

El trabajo que encuentres sea legal.

No proporciones servicios sexuales comerciales.

No dirijas ni inviertas en un negocio que proporcione servicios sexuales comerciales.

Ten presente que en Nueva Zelanda todas las personas que trabajan pagan impuestos sobre lo que ganan, así que necesitarás una cuenta bancaria de Nueva Zelanda y un número IRD para pagar impuestos. Puede solicitar este último en línea a través de Inland Revenue.

Igualmente puedes estudiar durante tu estadía, siempre que no sea por más de 6 meses de tu estancia.

Finalmente, debes dejar Nueva Zelanda antes de que expire tu visa.