La Viruela del Mono sigue sumando contagios en Chile. El Ministerio de Salud informó que ya se han registrado trece casos de la enfermedad, doce de ellos en la Región Metropolitana y uno en La Araucanía.

Al viernes 8 de julio, el Instituto de Salud Pública explicó que de todos los contagios confirmados en nuestro país, siete de ellos se encuentran de alta médica. Además hubo 39 casos que fueron descartados por el mismo organismo.

El primer caso de la Viruela del Mono fue chequeado el 17 de junio, en la Región Metropolitana. Tres días después se confirmó el segundo caso, pero esta vez en La Araucanía.

De acuerdo al reporte, siete casos tienen antecedentes de viaje internacional; cuatro con antecedentes de contacto con viaje; y dos están aún en la etapa de investigación.

El rango etario donde aparecen más enfermos es entre los 30 y 34 años, con siete; mientras que entre 35 y 39, y 40 a 44, hay tres casos en cada categoría.

El Minsal explicó en su informe que "desde el 13 de mayo de 2022, la OMS alertó y comenzó el monitoreo de la situación de viruela del mono, una enfermedad exantemática de origen zoonótico originaria de las regiones centrales y occidentales de África que, de manera inusitada, ha estado circulando en países no endémicos, principalmente en Europa. La OMS reportó al 30 de junio un total de 4.178 casos confirmados en 50 países. Por su parte los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estima 7.594 casos al 07 de julio en 57 países".

Los tipos de casos

El Minsal explicó que un caso sospechoso es "una persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo sin otra explicación y que tenga uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea, inicio súbito fiebre (>38,5°C), mialgia, dolor de espalda, astenia, linfadenopatía".

Un caso probable es "una persona que cumple con la definición de caso sospechoso, y cumple con al menos uno de los siguientes antecedentes: contacto con un caso confirmado de viruela del mono en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas o antecedente de viaje a un país endémico de viruela del mono".

Un caso confirmado es "la persona que cumple con la definición de caso sospechoso o probable y está confirmado por laboratorio para el virus de la viruela del mono mediante pruebas moleculares (PCR en tiempo real) en el ISP".

Y, finalmente, un contacto es "la persona que estuvo expuesta a un caso probable o confirmado de viruela del mono en el período infeccioso. Se considera como exposición, las siguientes situaciones: a) Haber tenido contacto físico prolongado con el cuerpo, fluidos corporales o costras de las lesiones exantemáticas de un caso confirmado o probable; b) Dormir en la misma casa del caso confirmado o probable; c) Manipular vestimenta, ropa de cama, desechos y utensilios del caso confirmado o probable sin el uso de precauciones adicionales de contacto y gotas3 ; d) Permanecer en un mismo recinto o espacio cerrado con el caso sin las precauciones adicionales de contacto y gotas2 ; e) En personal de salud; brindar atención de salud a un caso sin cumplir con precauciones adicionales de contacto y gotas".