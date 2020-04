Video: Cómo evitar que se empañen tus lentes al usar mascarilla

"Una nueva normalidad" como han tildado algunos, serán los nuevos tiempos que vendrán desde hoy en adelante con el Covid-19, donde uno de los aspectos importantes en evitar su propagación es el uso de mascarillas.

La rápida propagación del virus por via oral y en grupos grandes ha traído diferentes medidas sanitarias y de seguridad, exigencias que serán una realida según expertos por varios meses.

Tanto así que en Chile desde el pasado viernes 17 de abril es obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados con más de 10 personas, además de otros sectores.

Todos deberán usar mascarilla, algo que podría compicar a quienes usan lentes.

La prevención de contagio es hoy una exigencia primordial y para ello usar mascarillas comienza a ser relevante, aunque eso ha complicado a algunos, específicamente a quienes usan lentes o anteojos.

Si eres uno de los que ocupa lentes, te habrás dado cuenta que al colocarte mascarilla estos se empañan por tu respiración.Pero esto tiene una simple solución y al alcance de cualquiera, esto después de que se el truco de un médico argentino:

El cirujano Pedro Pauletti, en su cuenta de Facebook, explicó los pasos en este video que ha logrado cientos de comentarios y miles de visualizaciones.

Con solo una barra de jabón y limpiando los cristales de manera periódica, este cirujano entrega la solución para que tus lentes no vuelvan a empañarse y así no tengas complicaciones ni excusas para no usar mascarilla.

Es muy importante seguir todos los consejos y recomendaciones para evitar contagios de enfermedades respiratorias y en especial del #COVID_19. Conoce más aquí y #CuidemonosEntreTodos

Más info: https://t.co/b6NxTzF4tq#PlanCoronavirus pic.twitter.com/jp5cZSfXiM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 19, 2020