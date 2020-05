Vecinos de El Bosque se manifiestan por falta de comida

Uno de los principales problemas sociales que está generando la pandemia del coronavirus es la falta de trabajo y con esto las dificultades para conseguir alimentos.

Esto es lo que están viviendo varios chilenos, quienes han tenido dificultades para poder vivir en el día a día, sobre todo ahora donde hay una cuarentena que impide salir a generar los ingresos para subsistir.

Fue este uno de los motivos que llevaron al Gobierno a anunciar anoche la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos para enfrentar la crisis social que se está generando por la falta de trabajo.

Prueba de esta necesidad es que esta mañana se generó una manifestación en El Bosque, donde los vecinos reclamaban falta de ayuda por parte de la Municipalidad. “De la Municipalidad nunca me ha llegado una caja de mercadería, nunca me ha llegado ayuda”, reclamó una vecina. Otro residente de la comuna agregó que “hay gente que no tiene para comer”.

#Chile

El pueblo se cansó de las miserias, de las mentiras y las falsas ayudas del gobierno de Chile.



Protestas en la comuna de El Bosque.



Video de: Transparencia La Pintana.#ChileEnDictadura #ResisteChile pic.twitter.com/mYiUD1wXYp — Prensa OPAL Chile (@prensaopal) May 18, 2020

Por su parte, desde la Municipalidad, el alcalde Sadi Melo, indicó que la situación está crítica en su comuna producto de la cesantía y la falta de oportunidades de trabajo. “Lo básico ya se le acabó a nuestra gente. Estamos en una situación de hambre, de falta de trabajo, bastante compleja", señaló.

Al lugar tuvo que llegar Fuerzas Especiales, ya que la gente no podía estar reunida producto de la cuarentena que afecta a gran parte de Santiago.