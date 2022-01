Con el importante aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas semanas y la llegada de la variante Ómicron, ha aumentado considerablemente la preocupación tanto de las autoridades, como de la ciudadanía.

En el reporte de hoy, el Minsal informó 9.284 nuevos casos de Covid-19, superando la cifra más alta de contagios registrada en 2021. Sumado a esto, la positividad es de un 9,08% a nivel nacional y de un 8,69% en la Región Metropolitana. Estos números eran impensados hasta hace poco.

Ante esto, surgen dudas respecto de las medidas que implementarán las autoridades. ¿Es posible que vuelva el toque de queda a Chile? Conoce más detalles a continuación.



¿Es posible que vuelva el toque de queda?

De momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente ante un posible regreso del toque de queda. Pero lo cierto, es que legalmente la medida no puede volver, puesto que no hay un Estado de Excepción que lo permita.

Para ello, se tendría que decretar nuevamente el mecanismo. Sin embargo, considerando que el mismo Presidente Sebastián Piñera descartó volver a las cuarentenas, es probable que ocurra lo mismo con el toque de queda.

De todas formas, nada puede ser definitivo. Hay que esperar a la evolución de la pandemia dentro de las próximas semanas y ver cómo reaccionan las autoridades pertinentes.