Quedan pocos días para que se lleve a cabo un nuevo Cyber Monday, este lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de octubre más de 780 marcas participarán en el evento online que buscará cautivar a las personas con ofertas y descuentos en cientos de productos y servicios.

Si realizarás alguna compra ten en cuenta no ingresar a comprar durante las primeras horas del Cyber ya que suelen colapsar los sitios de las tienes por el gran flujo de personas que las visitas, además considera comprar cosas que realmente necesites y que tengan descuentos importantes.

Si andas en buscá de algún producto de marcas deportivas, a continuación te compartimos las marcas que participaran en esta versión de Cyber Monday.

¿Cuáles son las marcas deportivas que se suman al Cyber Monday?

Las marcas deportivas y de Outdoor que participan son: Extreme Zone, 7Veinte, Lippi, Tienda Ride, Mo Sport, Bold, Hard Work, The Lab, Marmot, Burton, Doite, La Bestia, P3 Cycles, Columbia, Wild Travel, Nautika, InterSport, Eciclos, Under Armour, Dimarine, Fox, Atletis, ibikes, Cross Mountain, Kuhl, La Picá del Ski, K-1, Pesas Chile, Spitfire, Adesgear, Montenbaik.com, Weinbrenner, Getway, Quiksilver, Andesland, Volkanica, New Balance, Sparta, Roxy, Sumer Fun, Kannu, K-Fit, The North Face, Merrell, Ironside, Mountain Hard Wear, Spalding, Kano, Energy Club, Rutadeporte.cl, Saucony, Belsport, Geography, Discovery, Stoked, Haka Honu, Helly Hansen, Gnomo, B.Soul, Kaya Unite, Límite Sur, Planet Sport, y Mammut.