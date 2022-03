En 2021 los retiros de fondos de pensiones se implementaron por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, como un salvavidas económico bajo el contexto de pandemia, recordemos que el cuarto retiro no logró llegar a un acuerdo con las votaciones necesarias por lo tanto no se llevó a cabo.

El tercer retiro de fondos sigue vigente y se puede retirar un monto máximo de 150 UF (cerca de 4 millones) y quienes tengan menos de 35 UF (cerca de 1 millón) podrán retirar todos sus ahorros.

A diferencia de las instancias anteriores, este retiro está libre de impuestos, además se permitirá la retención del dinero para los deudores de pensiones alimenticias. Para recibir el dinero, se debe ingresar una cuenta bancaria personal perteneciente a quien realice el trámite, no puede ser bipersonal.

A continuación te contamos los detalles sobre los plazos.



Tercer Retiro 10% AFP | ¿Hasta cuándo se puede solicitar?

El trámite para la solicitud de puede hacer hasta el 28 de abril del 2022, podrás hacer el tercer retiro de los fondos de pensiones.

¿Cómo pedir el tercer 10%?

Para realizar este proceso debes ingresar a tu respectiva AFP. Si no sabes a que entidad perteneces INGRESA AQUÍ, al sitio de la Superintendencia de Pensiones y podrás acceder a dicha información.