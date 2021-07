Suspensión del CAE | ¿Cómo puedo suspender el pago de cuotas y por cuánto tiempo?

En Chile, cuando los estudiantes de educación superior se reciben, todos aquellos que estudiaron con el Crédito con Garantía Estatal (CAE) deben comenzar a hacer efectivo el pago de este de manera progresiva mientras el ex-estudiante comienza a establecerse laboralmente; pero, muchas veces las personas se ven superadas por los montos de la deuda, la cual puede ascender en importantes cifras.

Por lo mismo, puede haber escenarios que pueden ser poco ideales para la gente, como una época de desempleo, lo que puede significar un retraso en el pago de las cuotas. Con la situación de la pandemia del Coronavirus en Chile y el mundo, esto provocó que esto se complejizara aún más.

Debido a eso, desde el ejecutivo impulsaron una ayuda estatal que consiste en la suspensión del pago de las cuotas del CAE durante 6 meses (renovables), cuando por ejemplo el otrora estudiante universitario o técnico se encuentre en cesantía.

Conoce aquí más detalles.

¿Cómo puedo suspender el pago de cuotas?



De acuerdo a información del Sistema de Crédito de Estudios Superiores, puedes solicitar la suspensión en cualquier momento del año haciendo click aquí. A continuación, ve los requisitos y documentos que debes tener.

Requisitos



Existen dos condiciones para optar al beneficio:

1) Crédito CAE: Si la persona es deudora y no está al día con la cuota, puede hacer la solicitud antes de cumplir 45 días corridos desde la fecha en que debía hacer efectivo el pago.

2) Crédito CORFO: Si la persona es deudora del crédito reprogramado CORFO, puede hacer la solicitud, antes de cumplir 45 días corridos desde la fecha en que debía hacer efectivo el pago.

Documentos



Los documentos que tendrás que presentar dependerán de la opción que selecciones: si suspendes el pago por cesantía o si suspendes el pago por desempleo, ya que no son lo mismo.

1) “Suspensión de Pago por Cesantía”, si tienes cotizaciones previsionales pagadas en tu AFP en los últimos 12 meses, producto de un contrato laboral.

2) “Suspensión de Pago por Desempleo", si en los últimos 12 meses: No has cotizado en el Sistema Previsional, por no contar con un contrato de trabajo; o bien, tú mismo has pagado esas cotizaciones de manera voluntaria o el pago fue efectuado por la Tesorería General de la República, a través de la retención de la devolución de impuestos, a menos que seas tu propio empleador y mantengas un contrato de trabajo (en cuyo caso deberás clasificarte como “cesante” para postular a este beneficio).

Además, los documentos dependerán si la persona es deudora por Crédito CAE o por el Crédito Reprogramado CORFO.

Documentos para deudores del CAE



-Declaración jurada de cesantía (obligatorio).

-Acreditación de situación familiar (obligatorio).

-Comprobante de la última cuota pagada (solo si la persona está pagando el crédito).

-Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de Impuestos Internos (obligatorio).

-Acreditación de cesantía (obligatorio solo si se seleccionó la suspensión por cesantía).

-Certificados de ingresos percibidos por el/la cónyuge, conviviente o conviviente civil (solo si está casado o conviviendo).

-Otros ingresos del grupo familiar (sólo si tienes otro tipo de rentas).

Documentos para deudores del Crédito CORFO



-Declaración jurada de cesantía (obligatorio).

-Comprobante de la última cuota pagada (solo si la persona está pagando el crédito).

-Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de Impuestos Internos (obligatorio).

-Acreditación de cesantía (obligatorio solo si se seleccionó la suspensión por cesantía).

-Otros ingresos (solo si percibe otro tipo de rentas).

¿Dónde puedo hacer la solicitud?



Si cumples con todos los requisitos previos, puedes postular en https://cesantia2.ingresa.cl/, donde puedes ingresar con tu Clave Única.