Suspensión de pago CAE | Conoce qué documentos debes presentar para realizar el trámite

Las ayudas estatales, se entregan en el ámbito social es por eso que los estudiantes universitarios también forman parte de ello con las becas y créditos que otorga el Gobierno, para poder mantener económicamente los estudios superiores.

El Crédito con Aval del Estado (CAE), es una de las alternativas de financiamiento más reconocidas ya que se entrega a las instituciones acréditadas que cumplan con los requisitos para las carreras de pregrado.

Una vez finalizada la carrera, se comienza a cobrar después de un año de egreso, ya cumplido ese plazo se puede suspender su pago por cesantía o desempleo. A continuación, te contamos los detalles del trámite.



¿Qué documentos debo presentar para la suspensión del CAE?

Los documentos dependerán del tipo de trámite, ya que se puede realizar por cesantía o desempleo ambos con documentos distintos a solicitar.

- Para solicitar la suspensión por cesantía debes tener cotizaciones previsionales pagadas, producto de un contrato de trabajo, en los últimos 12 meses.

- Para solicitar la suspensión por desempleo, en los últimos 12 meses no debes haber cotizado en el sistema previsional por no tener contrato de trabajo, o bien, tú has pagado las cotizaciones voluntariamente o la Tesorería General de la República lo hizo por ti.



Los documentos a presentar son los siguientes:

- Documentos para deudores del CAE

- Declaración jurada de cesantía (obligatorio).

- Acreditación de situación familiar (obligatorio).

- Comprobante de la última cuota pagada (solo si la persona está pagando el crédito).

- Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de Impuestos Internos (obligatorio).

- Acreditación de cesantía (obligatorio solo si se seleccionó la suspensión por cesantía).

- Certificados de ingresos percibidos por el/la cónyuge, conviviente o conviviente civil (solo si está casado o conviviendo).

- Otros ingresos del grupo familiar (solo si tienes otro tipo de rentas).