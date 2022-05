Durante estos días se ha comentado en diversos medios de comunicación y en las redes sociales sobre el Síndrome de Tourette, debido a qué la reconocida cantante Billie Eilish confesará sobre su diagnóstico neurológico en una entrevista con el presentador David Letterman, en un programa para Netflix.

La entrevista ocasionó diversas opiniones, por lo que más de una persona se sintió identificada con este síndrome, pero ¿sabes realmente de qué trata?, ¿cuáles son sus síntomas y tratamientos?, a continuación en RedGol te comentamos sobre este comentado trastorno neurológico.

¿Qué es el Síndrome de Tourette?

Las organizaciones de salud definen al Tourette como una afección del sistema nervioso que hace que las personas produzcan movimientos y sonidos de manera repetida, también conocidos como tics motores y vocales que no se pueden controlar. Por lo general los tics se presentan entre los 2 y los 15 años, pero en promedio alrededor de los 6 años, y los hombres tienen entre tres a cuatro veces más probabilidades que las mujeres de desarrollar este síndrome.

¿Cuáles son sus síntomas y tratamientos?

Los síntomas del Tourette son los tics, ya sean movimientos o sonidos repentinos, breves o intermitentes, y pueden interferir significativamente con la comunicación, el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida. Entre los tics más comunes se encuentran: el parpadeo rápido de ojos, sacudir la cabeza, encoger los hombros, hacer movimientos con la boca, entre otros.

Este síndrome no tiene cura, sin embargo, se puede tratar ya sea con un psicólogo. Pero muchas personas no requieren tratamientos porque los síntomas no son molestos, y si se detectan a tiempo en los niños y niñas es muy probable que después de los 10 años disminuyan los síntomas, incluso se logran controlar.