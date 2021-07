Sichel a parlamentarios de Chile Vamos que respalden cuarto retiro: “Voy a estar mirando quienes apoyan esto”

“Voy a estar mirando quienes apoyan o no esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

Este fue el amenazador mensaje que mandó el reciente electo abanderado del oficialismo a la bancada de Chile Vamos en medio de la discusión del cuarto retiro del 10% de las AFP.

La postura de rechazo de Sichel a los retiros de las AFP no es tema nuevo y así lo hizo ver en medio del tercer retiro, cuando indicó que "No me temblaría la mano un minuto en ir al TC".

A su vez, el exministro de Desarrollo Social indicó que la medida no tiene sustento alguno y que solo se impulsan para ganar adherentes en medio del clima electoral.

“Tengo miedo a lo que va a pasar en este año electoral en que todas estas medidas que tiene que ver con aumento de tributos, retiro de fondos sociales, se multiplican por millones para ganarse unos votitos más”, señaló.

Junto con reiterar el rechazo al retiro, Sichel hizo un llamado al orden en su sector.

“Voy a tratar contribuir a ordenar, no solo a Chile Vamos, yo creo que seguir destruyendo la pequeña red de protección que tenemos va a ser un desastre en el mediano plazo que va a pasar de largo el próximo gobierno y los siguientes”.

Y continúo indicando que “espero que tengamos cierta responsabilidad en lo que estamos haciendo en política, ojalá en Chile Vamos, pero en todos los sectores políticos”, señaló el candidato del oficialismo.