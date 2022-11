El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que verificará el debido cumplimiento tributario del “Team Patriota”, en respuesta a un oficio enviado por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. El parlamentario del distrito 7 (Viña del Mar, Santo Domingo, El Quisco, Casablanca, Valparaíso, Isla de Pascua, Concón, San Antonio, Algarrobo, Juan Fernández, Cartagena y El Tabo) solicitó investigar la forma de financiamiento de la organización liderada por Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”.

El Team Patriota ha logrado gran notoriedad en los últimos meses por sus continuas acciones violentas contra autoridades.

El Servicio de Impuestos Internos respondió al oficio de Celis, indicando que "considerando la normativa legal aplicable, se remitirán los antecedentes a la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, para efectos que se ejecuten las acciones de tratamiento pertinentes, dirigidas a verificar el debido cumplimiento tributario de los contribuyentes implicados, corregir irregularidades y, eventualmente, si correspondiese, aplicar las sanciones que procedan respecto de los hechos planteados”.

Además, el SII anunció que "no existen antecedentes respecto a que el “Team Patriota” cuente con personalidad jurídica".

El diputado Celis espera que se confirme si "el Team Patriota, liderado por el exlíder de la Garra Blanca “Pancho Malo”, cumple o no con las obligaciones tributarias a la que todos los chilenos estamos afectos”.

Además, explicó que “confío en que, tal como me manifestó en su respuesta el SII, de verificar algún actuar doloso, encaminado a burlar los impuestos, los integrantes de esta agrupación serán perseguidos y sancionados como corresponde”.