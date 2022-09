El exlíder de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, junto al grupo de extrema derecha Team Patriota, amedrentaron e insultaron a parlamentarias y la ministra que se reunieron para continuar las conversaciones sobre un eventual nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

A primera hora de esta jornada la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, acudió al ex Congreso para conversar con diputadas y diputados. En dicho momento el grupo liderado por Pancho Malo lanzó diversos insultos y amenazas contra actores políticos.

En detalle, los amedrentamientos del grupo de extrema derecha son para tratar de mantener la actual Constitución y no iniciar un nuevo proceso constituyente. “No pueden robar la democracia, no pueden robar la democracia. No queremos la Constitución de los políticos. Sinvergüenzas…”, fueron parte de los insultos lanzados por Pancho Malo y compañía.

Una de las parlamentarias amedrentadas fue la diputada Camila Musante, quien posteriormente se refirió a los hechos por medio de sus redes sociales, señalando que “lamentablemente al llegar fuimos insultados y amenazados por este sujeto y sus seguidores”.

La senadora Fabiola Campillai también recibió insultos, e incluso le gritaron “respeten la Constitución, cabrones, son unos ladrones, asquerosos, ratas inmundas”.

Cabe recalcar que los insultos y amedrentamientos a parlamentarias y la ministra Uriarte se desarrollaron sin la presencia ni intervención policial.