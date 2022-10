El 4 de septiembre ya pasado se realizó en nuestro país el Plebiscito de Salida Constitucional 2022, instancia en que los chilenos decidieron rechazar la propuesta de la Nueva Constitución con un 61,89% de las preferencias.

Estas elecciones fueron de carácter obligatorio para todos los mayores de 18 años que estuvieran habilitados para sufragar y contarán con domicilio electoral en Chile, en donde en caso de no acudir a votar se podrían recibir multas que podían llegar hasta los $180 mil pesos.

A pesar de la alta participación que tuvo esta elección, con 13 millones de votantes, fueron muchos los que fueron a excusarse en las distintas comisarías de Carabineros en el territorio nacional, siendo una de estas excusas era el encontrarse a al menos 200 kilómetros del domicilio electoral registrado.

De igual forma muchas personas no conocían su domicilio electoral o no lo tenían actualizado lo que generó que no concurrieran a sufragar.

¿Cómo cambiar mi domicilio electoral?

A partir del 1 de octubre el Servel habilitó el Registro Electoral lo que permite a los electores realizar el cambio o actualización de su domicilio electoral, esté en un trámite esencial para que el servicio electoral pueda asignar un local de votación que se encuentre cercano al domicilio del elector.

Para poder realizar el cambio debes hacerlo AQUÍ de manera online con tu Clave Única y también se puede realizar de forma presencial en las Direcciones Regionales Servel y el Registro Civil.