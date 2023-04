A casi una semana de que se realicen las próximas elecciones en Chile, el Gobierno presentó el plan de transportes para el domingo 7 de mayo. Jornada en que las personas deben emitir el voto de manera obligatoria de lo contrario se deberá pagar una multa que va desde las 0,5 a las 3 UTM según el valor del mes de mayo.

¿Será gratis? Gobierno presenta plan de transportes para las elecciones del domingo 7 de mayo

Este miércoles las autoridades de Gobierno presentaron el plan de transportes públicos para las elecciones del próximo domingo 7 de mayo, que se espera que tengan una gran afluencia de votantes considerando que el voto es obligatorio.

Pese a esto, desde el ejecutivo no han confirmado si será o no gratuito el cobro del transporte público, sobre este tema se refirió el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, que informó lo siguiente: "Como en ocasiones anteriores, será el Presidente de la República el que anunciará si habrá gratuidad o no (...) lo que nos corresponde a nosotros como ministerio de Transportes es estar preparados para recibir una instrucción de estas características", señaló la autoridad.

Por lo tanto se espera que en los próximos días el Presidente Gabril Boric, confirme o no la gratuidad del transporte público en las elecciones del Consejo Constitucional.

¿Es obligatorio votar en las próximas elecciones?

El voto es obligatorio para todas las personas que tengan domicilio electoral en Chile, si no vas a sufragar deberás pagar una la multa que va desde las 0,5 a 3 UTM valor en el mes de mayo (desde los $31.537 a $189.222) a beneficio municipal.

Canditatos al Consejo Constitucional

Puedes conocer AQUÍ el listado completo de canditatos al Consejo Constitucional.

Candidatos de la Región Metropolitana - Circunscripción 7 (5 representantes)

Partido de la Gente

Elizabeth Rodríguez Sierra.

Mauricio Andrés Pavez Galaz.

Carmen Gloria González Burns.

Ramón Antonio Leonardo Huidobro Leiva.

Tamara Alejandra Ramírez Ramírez.

Gonzalo Germán Inojosa Hernández.

Todo Por Chile

Natalia Piergentili Domenech (PPD).

Andrés Palma Irarrázaval (DC).

Carmen Victoria Frei Ruiz-Tagle (DC).

Andrés Emilio Sepúlveda Jiménez (PR)

Paz Suárez Briones (PPD).

Rodrigo José Chandía Soto (PR).

Partido Republicano

Macarena del Carmen Bravo Rojas.

Luis Silva Irarrázaval.

Tabita Sarai Silva Leiva.

Ignacio Andrés Dulger Castillo.

Sylvia del Carmen Bustos Aguirre.

Jorge José Ossandón Spoerer.

Unidad Para Chile

Karen Viviana Araya Rojas (PC).

Yerko Antonio Ljubetic Godoy (CS).

Camila Fernanda Miranda Medina (Comunes).

Sadi Melo Moya (PS).

Rocío Fernanda Donoso Pineda (RD).

Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (PL).

Chile Seguro