Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados? ¿Son irrenunciables?

Una distinta semana santa se vivirá en Chile estos días, esto por la cuarentena obligatoria que viven algunos sectores y la recomendada que vive todo el país. Pero aún así se vivirán los correspondientes feriados.

Pero, ¿qué se celebra esta semana? La semana santa es una festividad religiosa que conmemora a Cristo, su entrada a Jerusalén hasta su resurrección de este domingo en la tarde.

Esta festividad tiene dos días feriados y aquí te detallamos cuándo son, qué tipo de feriados y cómo se vivirán en Chile en medio de la alerta sanitaria.

Habrá cordones sanitarios para salir de Santiago y solo se podrá con salvoconducto.

¿Qué días son los feriados de semana santa?

Los días viernes 10 de abril y sábado 11 de abril son feriados según la ley, mientras que los días jueves 9 y domingo 12 no son considerados feriados de ningún tipo.

Sabemos q muchos quisieran participar de cultos de #SemanaSanta, pero el llamado es claro: Quédate en casa a menos que sea indispensable. Hoy Domingo de Ramos, seamos responsables. Evitemos reuniones, asistamos vía online y evitemos propagación del COVID-19. #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/OWL8cWlCFt — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) April 5, 2020

¿Son feriados irrenunciables?

El viernes santo y sábado santo (10 y 11 de abril) no se consideran feriados irrenunciables, por lo que la mayoría de los comercios pueden abrir, aunque este año esto varía producto de la contingencia y la cuarentena obligatoria en algunas comunas.

En los feriados comunes (no irrenunciables) el comercio tiene permitido abrir sus puertas, pero esta vez podrán abrir solo los locales de primera necesidad en comunas con cuarentena, mientras que los que no sean de primera necesidad podrán optar al feriado.

Recomendaciones

Las autoridades han exigido que las personas que no salgan de sus casas y menos al litoral en este fin de semana largo, ya que el país vive una alerta sanitaria por el coronavirus y las reglamentaciones de no reunirse ni salir de sus hogares siguen estando vigentes.

No estará permitido salir de la Región Metropolitana a menos que tengas un salvoconducto, pero estos se entrgarán solo por trámite de funeral o procedimiento médico impostergable.