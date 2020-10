Ministro Briones sobre aumento de $6.000 del salario mínimo: “Pido que nos entiendan”

Ignacio Briones, ministro de Hacienda, alzó la voz respecto al polémico aumento de 6 mil pesos para el Salario Mínimo. La autoridad aseguró que para el gobierno esta cifra es "un techo” y por lo mismo pidió apoyo de la oposición.

En esta línea, y ad portas de la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado se dirigió a los parlamentarios con un mensaje desde la “humildad”.

"No lo digo de manera maletera ni amenazante; yo les pido, ciertamente, que me entiendan, que nos entiendan en nuestra postura... Lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Ese guarismo de 6.000 pesos no estoy en condiciones de subirlo, es un techo", expresó Briones a Cooperativa.

"Estoy consciente de las etapas del proceso, de los riesgos que puede involucrar, pero mi primer compromiso es ser muy responsable con la situación económica que estamos viendo afuera", enfatizó.

Ante esto, el senador Jorge Pizarro dejó en claro que tanto para él como su bancada es complejo “respaldar” una postura de este tipo. Esto de llegar presentarse la misma opción recientemente rechazada en la Cámara de Diputados

"Le planteamos con claridad al ministro que para quienes estamos en la oposición, si la propuesta es la misma que fue rechazada en la Cámara de Diputados, para nosotros es muy difícil respaldar una postura de este tipo. Quedamos en el acuerdo de consultar a nuestras bancadas y tener una postura común", explicó el senador de la DC.

Este miércoles 7 de octubre a las 13:00 horas se llevará a cabo una nueva sesión en la Comisión de Hacienda para resolver el tema.